Třetina čajů v testu propadla. Byly v nich pesticidy a jedovatý plevel

Od listopadu do února se podle statistik prodá největší množství bylinných čajů, kdy řádí virózy a nachlazení. Lidé oprávněně očekávají, že pití vylouhovaných bylinek jejich zdravotnímu stavu prospěje. Ne vždy tomu tak ale je. Na kvalitu se zaměřil portál dTest a výsledky jsou šokující. Třetina testovaných čajů propadla kvůli přítomnosti pesticidů a jedovatého plevele. Nedostatečné hodnocení si kvůli vysokému množství pesticidů odnesly také dva čaje určené dětem.

Ze široké nabídky si dTest posvítil na bylinné směsi, které jsou běžně k dostání v českých obchodech. dTest nakoupil 11 druhů porcovaných bylinkových čajů, jeden sypaný čaj a nechal v nich laboratorně ověřit obsah vybraných nežádoucích látek. Zkoumal výskyt pyrrolizidinových a tropanových alkaloidů, plísní, mykotoxinů, pesticidů a dalších kontaminantů jako jsou nikotin, antrachinon a dusičnany.

Pod názvem pyrrolizidinové alkaloidy (PA) se skrývají chemické sloučeniny, kterými se rostliny brání zejména před býložravci. Vysoké dávky těchto alkaloidů mohou vést k akutnímu selhání jater, přesto žádný zákonný limit pro pyrrolizidinové alkaloidy neexistuje.

„V našem testu jsme množství PA vztáhli k hodnotě, na které se shodují Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a německý Spolkový úřad pro vyhodnocování rizik. Německé úřady pro kontrolu potravin stahují z trhu čaje, ze kterých by dospělý člověk mohl reálně přijmout 6 µg PA za den,“ vysvětluje Hana Hoffmannová, šéfredaktorka časopisu dTest a dodává: „V našem testu překročil tuto hranici jeden výrobek, a to čaj Babička Růženka Sedmero bylin, u kterého jsme zjistili v jednom nálevovém sáčku 13,4 µg pyrrolizidinových alkaloidů.“

Dalším typem jedů, na které se dTest zaměřil, byly tropanové alkaloidy (TA), konkrétně atropin a skopolamin. Kvůli těmto látkám stáhla Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) z trhu zhruba před rokem dva výrobky – Loyd Herbal Tea Máta s brusinkou a Babička Růženka Sedmero bylin s echinaceou. „Čaje stejných značek jsme také podrobili kontrole. Výrobce Mokate se evidentně poučil z minulých chyb, protože z hlediska tropanových alkaloidů byly jeho čaje v našich testech v pořádku,“ popisuje Hana Hoffmannová a dodává: „Spotřebitelům doporučujeme vyhnout se čaji Tesco Mix of Herbs, ve kterém laboratoř zjistila množství atropinu 190 µg/kg a skopolaminu 98 µg/kg. Kvůli tomuto prohřešku jsme podali podnět Státní zemědělské a potravinářské inspekci.“

Při pěstování bylin používají zemědělci v boji proti škůdcům chemické přípravky obsahující pesticidy. Ty se mohou dostat až do finálního výrobku a toxicky působit na vývoj nervové soustavy. Laboratoř odhalila, že ve dvou čajích pesticidy přesáhly legislativní limity. Byly to čaje Tesco Mix of Herbs (překročení maximální hodnoty pro herbicid linuron) a Dr. Popov Zdravínek pro děti (překročení maximální hodnoty pro fungicid tetraconazol). „Zarazilo nás, kolik zbytkových pesticidů obsahují čaje určené dětem. Nejhůře jsme ohodnotili výrobek firmy Oxalis Naše byliny Dětský čaj, ve kterém laboratoř zjistila pozůstatky 12 různých pesticidů. Ve dvou dalších čajích pro děti – Apotheke Dětský bylinný čaj pro běžné pití a Dr. Popov Zdravínek pro děti – jsme odhalili pět, respektive sedm reziduí pesticidů,“ komentuje Hana Hoffmannová.

Agrochemický koktejl obsahovaly také čaje pro dospělé; čaj Valdemar Grešík Sedmikvítek obsahoval osm pesticidů, Babička Růženka Sedmero bylin pět pesticidů. Celkem tři výrobky (Loyd, Jančův čaj a Valdemar Grešík) obsahovaly pesticid DDT, který přetrvává v životním prostředí ještě z dob před rokem 1974, kdy byl zakázán. Nálezy u prvních dvou jmenovaných se pohybovaly o řád níže, než je zákonný limit, hodnota u čaje Valdemar Grešík byla na jeho polovině.