Insolvenční správce ViktoriaGruppe vyúčtoval odměnu již 1,6 milionu eur, česká nafta v konkurzní podstatě se mu hodí

Dosud více než 1,62 milionu EUR si vyčíslil jako odměnu insolvenční správce Mirko Möllen, který dohlíží na společnost ViktoriaGruppe. Ta v německém Krailingu skladovala zásoby české nafty.

Soud o určení vlastnictví uskladněných pohonných hmot může mít zásadní vliv na výši odměny insolvenčního správce, jenž je v právním sporu se Správou státních hmotných rezerv.

Insolvenční správce Mirko Möllen je motivován snažit se navyšovat hodnotu konkursní podstaty Viktoria Gruppe, čím větší hodnota společnosti, tím vyšší odměna insolvenšího správce. Podle zjištění Ekonomického deníku Mirko Möllen dosud na odměnách za předběžnou správu, která skončila v roce 2015, vyinkasoval 1.619.671 EUR, což je přes 42 milionů korun. Vyplývá to z informací příslušného německého obvodního soudu ve Weilheimu, u kterého je insolvenční řízení vedeno.

Velká část pohonných hmot uskladněných v německém Krailingu byla sice odvezena se souhlasem insolvenčního správce Mirko Möllena do České republiky, on sám však momentálně neuznává, že by ropa patřila České republice. Díky této logistické operaci, kdy bylo ze skladu v Krailingu odvezeno 51 vlaků s naftou v celkové hodnotě téměř 900 milionů korun a několik desítek kamionů, se zjistilo, že ve skladu chybí cca 6,3 milionu litrů nafty v hodnotě okolo 100 milionů. Bez tohoto kroku by se obě strany pravděpodobně stále dohadovaly, kolik nafty v zásobnících je. Skutečnost, že chybí uvedené množství nafty insolvenční správce Möllen uznal v roce 2016.

Otázkou nadále zůstává, proč insolvenční správce souhlasil s odvozem několika desítek vlaků s miliony litrů nafty z německého skladu do České republiky, když nesouhlasí s tím, že nafta uskladněná v tomto objektu patří České republice. Žalobou na určení vlastnictví Möllen udržuje vysokou hodnotu nafty v konkursní podstatě společnosti, ze které se mu vypočítává odměna.

Zajímavé je, že v Německu na rozdíl od České republiky nejsou speciální insolvenční správci, kteří se zabývají jen insolvencemi podniků, jejichž hodnota překročí určitou mez.

Podle Petera Maysenhöldera, německého advokáta působícího v Česku i v Německu a spolupracujícího s mezinárodní právní kanceláří „bnt attorneys-at-law “ insolvenční případy přiděluje v Německu insolvenční soud jednotlivým správcům podle vlastního uvážení. „Kritéria jsou vhodnost (včetně vzdálenosti a dostupnosti) a zkušenost. Není skupina správců, která může dělat ty největší případy. Každý správce může v zásadě dělat každý případ. Skoro každý soud má tabulky, kde jsou správci zaraženi podle jednotlivých kritérií,“ vysvětluje německou praxi Maysenhölder

Celková hodnota uložené nafty byla cca 1,2 miliardy korun. Odvezeno, ale zahrnuto do insolvenční podstaty bylo cca 900 milionů korun (cca 34,61 mio EUR) a právě to je ta podstatná suma. Pokud by do insolvenční podstaty společnosti Viktoria Gruppe nafta nebyla zahrnuta, odměna insolvenčního správce by se skokově snížila.

Jak funguje odměňování insolvenčních správců v Česku

Tomáš Valášek – výkonný ředitel společnosti Insolvence 2008 míní, že odměňování správců nereflektuje délku insolvenčního řízení a náklady s nimi spojené. „Odměňování insolvenčních správců po letech již nereflektuje náklady správce s insolvencemi, do kterých je nutné zahrnout mzdy, potřebný software, školení a další vzdělávání kvůli legislativním změnám, cestovné, rostoucí pronájmy kanceláří, speciálně vedené účetnictví, které většina správců nakupuje atd. Zároveň odměna správce není, alespoň po nějaké době valorizována alespoň o míru inflace,“ míní Tomáš Valášek výkonný ředitel společnosti Insolvence 2008. A upozorňuje na situaci posledních let, kdy byla práce soudů, které jsou přehlceny, přesunuta na insolvenční správce.

Vyhláška 313/2007 Sb. upravuje výpočet odměny dle způsobu úpadku:

V konkursu je insolvenční správce odměňován dle výše zpeněženého majetku, přičemž výše odměny závisí na tom, zda jde o majetek zajištěný, nebo nezajištěný.

Při zpeněžování zajištěného majetku se počítá odměna podle výše zpeněžení jednotlivého předmětu zajištění (ale od toho je potřeba ještě odečíst výši nákladů na zpeněžení předmětu zajištění):

od 0 – 1 mil. Kč 9 % od 1 mil. Kč do 10 mil. Kč 90.000 Kč + 4 % z částky přesahující 1 mil. Kč od 10 mil. Kč do 50 mil. Kč 450.000 Kč + 3 % z částky přesahující 10 mil. Kč od 50 mil. Kč do 500 mil. Kč 1.650.000 Kč + 2 % z částky přesahující 50 mil. Kč od 500 mil. Kč 10.650.000 Kč + 1 % z částky přesahující 500 mil. Kč.

Při zpeněžení nezajištěného majetku:

od 0 do 500 tis. Kč 25 % od 500 tis. Kč do 1 mil. Kč 125.000 Kč + 20

% z částky přesahující 500 tis. Kč od 1 mil. Kč do 5 mil. Kč 225.000 Kč + 15 %

z částky přesahující 1 mil. Kč od 5 mil. Kč do 10 mil. Kč 825.000 Kč + 13 %

z částky přesahující 5 mil. Kč od 10 mil. Kč do 50 mil. Kč 1.475.000 Kč + 10 %

z částky přesahující 10 mil. Kč od 50 mil. Kč do 100 mil. Kč 5.475.000 Kč + 5 %

z částky přesahující 50 mil. Kč od 100 mil. Kč do 250 mil. Kč 7.975.000 Kč + 1 %

z částky přesahující 100 mil. Kč od 250 mil. Kč 9.475.000 Kč + 0,5 %

z částky přesahující 250 mil. Kč.

Při reorganizaci je insolvenční správce odměňován každý započatý měsíc (pokud se nedohodne a neschválí-li schůze věřitelů něco jiného) dle obratu společnosti:

při obratu

od 0 do 100 mil. Kč 33.000 Kč od 100 mil. Kč do 250 mil. Kč 83.000 Kč od 250 mil. Kč do 500 mil. Kč 166.000 Kč od 500 mil. Kč do 750 mil. Kč 249.000 Kč od 750 mil. Kč do 1 mld. Kč 332.000 Kč nad 1 mld. Kč 415.000 Kč.

Při konkursu a reorganizaci může být velmi zajímavá odměna za přezkoumání přihlášek, kdy správce dostane za každou přezkoumanou přihlášku pohledávky 1.000 Kč a to až do výše 1.000.000 Kč.

Odměna v konkursu by měla činit minimálně 45.000 Kč, ale v praxi se lze setkat s případy moderace odměny ze strany soudu.

