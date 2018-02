Ranní komentář k 15.2.2018: Včera trhy překvapila US inflace, nyní čekají zvýšení sazeb

Zámořský trh navázal na předchozí růsty i v rámci včerejší obchodní seance, konkrétně index S&P 500 připsal 1,3 % na 2 699 bodů a aktuálně se nachází 6,1 % pod letošním maximem. Včera trhy překvapila data o inflaci, která za leden dosáhla na meziroční bázi míry 2,1 %, trh přitom očekával 1,9 %.

Na to investoři reagovali očekáváním vyššího tempa utahování měnové politiky ze strany Fedu. Trh nyní připisuje téměř 100% pravděpodobnost tomu, že na zasedání 21.3. dojde ke zvýšení sazeb. S 65% pravděpodobností Fed do konce roku zvýší sazby ještě třikrát. Očekávání vyšší inflace se projevilo i ve výnosech dluhopisů, desetiletý státní papír aktuálně do splatnosti vynáší více než 2,9 %, což je nejvyšší úroveň od ledna 2014. Investiční banky predikují, že výnos do splatnosti desetiletého papíru dosáhne ke konci roku 3,5 %. Při úrovních nad 4 % by už byly dluhopisy zajímavé i pro akciové investory, kteří by mohli změnit své preference a rotovat právě do dluhových cenných papírů.



KOMODITY

Ropa

Ropa WTI po reportu zásob v USA posiluje o 3,8 % na 61,4 USD



Ty vzrostly o 1,8 mil. barelů, zatímco trh očekával růst o 2,7 mil. barelů



Ropa tak částečně koriguje 10% pokles od začátku měsíce



Za předchozí poklesy může nárůst americké produkce, břidliční těžaři totiž při vyšších cenách otevírali vrty vstupovali na trh