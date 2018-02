Čtvrteční obchodní seance 15. 2. 2018

Čtvrtek 15. 2. 2018 ---------------------------------

USA: DJIA (+1,03 %), S&P500 (+1,34 %) a NASDAQ (+1,86 %).

Evropa: DAX (+1,17 %), CAC40 (+1,10 %), FTSE 100 (+0,64 %).

Japonsko: Nikkei 225 (+1,47 %).

-------------------------------------------------------------

*Makroekonomický kalendář*

-------------------------------------------------------------

JPY: Průmyslová produkce m/m za prosinec: 2,9 %, oček. 2,7 %

JPY: Průmyslová produkce y/y za prosinec: 4,4 %, oček. 3,9 %

-------------------------------------------------------------

EUR: (11:00) – Obchodní bilance (prosinec)

USA: (14:30) – Index cen výrobců (PPI) za leden

USA: (14:30) – Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti

USA: (15:15) – Průmyslová produkce (leden)

/NG: (16:30) – Týdenní změna zásob plynu dle EIA: oček. -183 mld., min. -119 mld.

------------------------------------------------------------

I během středeční obchodní seance se dokázaly akciové indexy dostat do zelených čísel. Dnes trhy budou čekat hlavně na americká makrodata v podobě indexů cen výrobců (PPI). Z Evropy se dočkáme obchodní bilance a vystoupení několika členů ECB. Japonské trhy mají za sebou velmi solidní čísla průmyslové produkce za měsíc prosinec minulého roku. Evropské trhy dnes budou otevírat opět v zeleném. Díky střelbě v USA by dnes mohly posílit americké tituly AOBC a RGR.

Výsledková sezóna 4Q 2017 - Avon Products, Inc. (AVP), Shake Shack, Inc. (SHAK), Yamana Gold Inc. (AUY).

