Jak vybrat kvalitního makléře? Nový projekt FÉRmakléři.cz chce bojovat proti nekalým praktikám na realitním trhu

Zprůhlednit trh realitních služeb, bojovat proti nepoctivým makléřům a pomáhat s úspěšným prodejem nemovitosti chce nový start-up FÉRmakléři.cz – nezávislý srovnávač ověřených makléřů. Projekt reaguje na dlouhodobé problémy na tuzemském trhu, kde své služby nabízí přibližně 14 500 realitních zprostředkovatelů. Řada z nich však nemá potřebné znalosti a zkušenosti, výjimkou nejsou ani nekalé praktiky vůči klientovi. Rozpoznat kvalitního makléře je proto takřka nemožné.

Ve většině evropských zemí je profese realitního makléře regulována, v Česku ji může provozovat kdokoliv. Činnost není upravena žádným právním předpisem, nevyžaduje oprávnění ani zkoušky, což se negativně odráží na kvalitě, rozsahu i ceně služeb. „Realitní trh v Česku by se s trochou nadsázky dal označit za džungli. Nalezení schopného makléře vyžaduje mnoho času a úsilí. Proto jsme založili službu, která lidem pomůže najít kvalitního a ověřeného odborníka a umožní prodat nemovitost v co nejkratším čase a za odpovídající peníze,“ uvádí zakladatel projektu Jan Boruta.

Čas jsou peníze, nezávislý projekt posoudí makléře za vás a zdarma

Nová služba nejprve poptávku na prodej nemovitosti detailně posoudí a poté ji předá vybraným ověřeným makléřům. „Cílem je zprostředkovat klientovi úspěšný prodej s co nejméně starostmi. Nechceme ho zahltit a paralyzovat volbou, a proto mu předáme pouze 3 skutečně nejvýhodnější nabídky od spolehlivých makléřů,“ popisuje fungování služby Jan Boruta. Celý proces je anonymní, a to až do chvíle, než se klient sám rozhodne makléře kontaktovat.

Nezávislý start-up FÉRmakléři.cz byl spuštěn v červnu loňského roku a aktuálně spolupracuje s desítkami ověřených makléřů z různých realitních kanceláří z celé ČR. Doposud zaznamenal stovky poptávek na prodej nemovitostí a zájem o něj stále roste. Prostřednictvím služby se realizoval či právě realizuje prodej nemovitostí v hodnotě více než 250 milionů korun.

