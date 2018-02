Situace na trhu práce se v IT nemění, pracovníků je stále nedostatek

Dlouhodobě nízká míra nezaměstnanosti výrazně mění pravidla na trhu práce napříč obory. Tento trend je patrný nejvíce v oblasti IT a nových technologií. Zrychlující se digitalizace ekonomiky vytváří stále nové pozice, firmy ale začínají narážet na limity pracovního trhu. Z údajů Českého statistického úřadu přitom vyplývá, že v ČR každoročně vznikne více než deset tisíc nových IT pozic. Celkový počet pracovních míst v IT se tak blíží hranici 4 % zaměstnané populace.

Většina firem v ČR prošla v posledních letech obdobím silné digitální transformace. Důraz na využívání moderních technologií a sledování aktuálních trendů přiměl firmy otevírat celá nová oddělení.

„Na počátku loňského roku jsme vstoupili do digitálního prostředí s ambicí mít typově nejširší a nejpestřejší portfolio her na internetu. Stát se lídrem na trhu digitálních loterií vyžadovalo velké investice, jak do oblastí technologií, tak do lidských zdrojů, které nám umožnily vybudovat špičkové digitální zázemí. Protože právě v online sázení spatřujeme největší potenciál, plánujeme letos rozšířit portfolio našich online produktů a nadále posilujeme týmy o specialisty v oblasti IT, CRM a digitálního marketingu,“ uvádí Kateřina Lukášová, HR ředitelka společnosti Sazka.

Vysoká poptávka po pracovní síle posiluje roli zaměstnanců

Pravidla hry na trhu práce se mění, svého zaměstnavatele si vybírají kandidáti. Firmy musí pod tlakem pracovního trhu například zkracovat délku výběrových řízení. „Celý proces hledání a náboru nových pracovníků musí firmy výrazně zrychlit. Pokud firma pořádá tříkolové výběrové řízení, které potrvá i několik týdnů, vhodný kandidát už bude zaměstnaný jinde. Zásadní konkurenční výhodou bude, pokud firma dokáže celý proces od prvního pohovoru k samotné nabídce realizovat během dvou týdnů,“ uvádí Marcela Vyskoková, marketingová manažerka personální agentury Advantage Consulting.

Kromě vyšších mezd musejí firmy nabízet i jiné benefity, a to včetně uzavírání pracovních smluv na dobu neurčitou. „Za poslední rok pozorujeme tlak na tuto praxi, kdy zaměstnanci, samozřejmě s ohledem na jistotu pracovního poměru, logicky preferují pracovní poměr na dobu neurčitou. Týká se to průřezově všech odvětví podnikání,“ uvádí Helena Hangler, advokátka specializující se na pracovní právo z kanceláře Schönherr.

Poptávka po vysoce kvalifikovaných pracovnících v segmentu IT s sebou přináší také další úskalí, které musí firmy řešit. Stejně jako v ostatních oborech, tak i v IT platí, že kromě profesních předpokladů musí uchazeč splňovat nároky na týmovou práci a schopnost kooperovat napříč odděleními. „Část veřejnosti IT pozice stále vnímá jako silně individualistické, opak je ale pravdou. Vývojářské týmy tvoří funkční celky, kde jsou nároky na vzájemnou komunikaci a schopnost kooperovat jedny z nejvyšších. Při obsazování těchto pozic proto hraje posuzování osobnostních předpokladů stále větší roli,“ říká Ctibor Machala ze společnosti Purposefly, která se zabývá vývojem aplikací pro podporu a ladění funkčních pracovních týmů.

Jak potvrdilo aktuální šetření personální agentury Grafton Recruitment, patří segment IT spolu s výrobou k trvale nejproblematičtěji obsazovaným oborům napříč celou ČR. V některých regionech, například na Olomoucku a Královéhradecku, se navíc letos očekává další nárůst volných pozic, a to na úrovni 10 %.

