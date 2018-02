Manipuluje někdo s indexem strachu?

Index volatility, na který se během veletočů na akciových trzích minulý týden stočila pozornost, je nějakým způsobem zmanipulovaný. Tvrzení, se kterým přišel nejmenovaný oznamovatel, vyvolalo několik dementi a řadu pochybovačně zdvižených obočí. Regulátoři ale věc na lehkou váhu prý moc neberou.



Index volatility CBOE, známý také jako VIX, se odvozuje od cen opcí na index S&P 500 a slouží jako ukazatel nervozity na trzích. Tvrzení o možné manipulaci s ním se objevilo v pondělí v dopisu, který poslal právník nejmenovaného oznamovatele dvěma nejdůležitějším regulátorům amerických trhů, komisím CEFC a CFTC. Jeho mandant prý našel díru v systému, díky které mohou obchodníci se „sofistikovanými algoritmy pohybovat VIXem nahoru nebo dolů jednoduše tím, že zveřejňují cenové nabídky na opce indexu S&P 500 bez toho, že by se v obchodování nebo rozmísťování kapitálu museli angažovat osobně.“





Šéf výzkumu CBOE Bill Speth ale kontruje. Kdyby se někdo pokusil umísťovat sporné cenové nabídky, vstoupili by prý rychle do hry arbitrážní spekulanti, aby se pokusili vydělat co nejvíc na zjištěných rozdílech. Ceny by se pak rychle vrátily tam, kde by měly být, tvrdí Speth, podle kterého je dopis plný chyb a nepřesností. Další věcí je to, že VIX je jenom index, se kterým z toho titulu obchodovat nelze. Pro obchodníky tedy není tak důležitý jako deriváty, které jsou na něj navázané.List The Wall Street Journal na základě svých informací napsal, že věci se chopil americký regulační úřad The Financial Industry Regulatory Authority. Ten zkoumá, zda obchodníci neumístili takové sázky na opce S&P 500, aby ovlivnili ceny termínových kontraktů na VIX, tvrdí nejmenované zdroje.Podle burzy Cboe Global Markets, které VIX patří, je něco takového směšné. A mnoho obchodníků souhlasí. Jenomže skutečnost, že index amerických blue-chips Dow Jones se minulý týden vychýlil třikrát o více než 1000 bodů, otevírá prostor k pochybnostem.Pokud podle Bloombergu něco může poutat pozornost, je to vypořádací aukce termínových kontraktů na VIX. Té si ve své loňské studii všímali i výzkumníci John Griffin a Amin Shams z Texaské univerzity, kteří tvrdí, že ve vypořádací fázi se děly podvody, za kterými prý mohli stát držitelé derivátů.CBOE závěry studie vehementně popřela. Její bezpečnostní pojistky ale úplně dokonalé nejsou. Minulý měsíc uložila sama burza pokutu makléřskému domu DRW Securities, když se objevila tvrzení, že firma posílala nestandardní nabídky do vypořádacích aukcí indexů CBOE pro akcie rozvíjejících se trhů a pro ropu. Několikrát ( burza zjistila devět případů takového chování v roce 2014 a 2015) prý DRW obchodovala s opcemi tak, že uměle zvýšila počet příkazů zahrnutých do vypořádací aukce. Pokuta prý činila 1,5 milionu USD , což DRW nepopřela, ale ani nepotvrdila.Indexy zmíněné v této kauze se do VIXu nepočítají, aféra by ale mohla poukazovat na to, jak se dá s indexy CBOE hýbat. Na finančních trzích se lidé pokoušeli manipulovat kdečím a v případě VIX by v sázce bylo mnoho. Veřejně obchodované fondy a dluhové cenné papíry navázané na VIX mají hodnotu zhruba 3,5 miliardy dolarů , říkají experti z Bloombergu. Kromě toho jsou v oběhu statisíce termínových kontraktů.CBOE na svoje obchodní platformy nedohlíží sama, najala si na to společnost Finra. K věci týkající se údajně manipulace s VIXem se odmítly vyjádřit obě.

