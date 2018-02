Vrchol mobilních telefonů máme za sebou a ani jsme si toho nevšimli

Poptávka po chytrých mobilních telefonech má za sebou skvělé desetiletí a tento přístroj nyní vlastní každý pátý člověk na Zemi. Díky ní vznikly nové a komplexní dodavatelské řetězce v Asii, změnilo se fungování ekonomiky nejedné země. Nicméně Mezinárodní měnový fond poukazuje na to, že „vývoj čínských exportů naznačuje dosažení saturace celého trhu“.



V roce 2016 dosáhly globální prodeje chytrých telefonů 1,5 miliardy kusů. Pro řadu lidí se staly náhražkou osobních počítačů – následující graf porovnává vývoj prodejů chytrých telefonů s prodejem počítačů. Ty dosáhly svého vrcholu v roce 2011 a od té doby soustavně klesají:



Čína v roce 2016 vyvezla do zbytku světa chytré telefony v hodnotě 107 miliard dolarů a tyto exporty představovaly 5 % jejích vývozů. Komponenty pro výrobu těchto zařízení tvoří významnou část exportů u zemí jako Jižní Korea, Singapur či Malajsie. V Jižní Koreji pak přidaná hodnota sektoru elektroniky, počítačů a optických přístrojů tvořila 7,4 % celkové přidané hodnoty v roce 2013, v Japonsku to bylo 2,1 % a v Irsku 2 %. Od té doby navíc tyto poměry bezesporu narostly.





Poptávka po chytrých telefonech je vysoce cyklická a značně ji ovlivňuje uvedení nových modelů na trh. Následně je značně cyklická i jejich produkce, což ovlivňuje celou ekonomiku zmíněných zemí. Vzniká tak technologický cyklus, který se liší od předchozího cyklu závislého na výrobě počítačů. Jeho klíčovým rysem je význam společnosti Apple a uvádění nových iPhonů na trh. Prodeje těchto telefonů dosáhly 35,1 milionu v prvním čtvrtletí roku 2012, v posledním čtvrtletí roku 2016 to již bylo 78,3 milionu. Nejslabší jsou přitom obvykle druhé a třetí čtvrtletí a z velké části je to pravděpodobně dáno tím, že ve čtvrtém čtvrtletí se očekává představení nového modelu.V globální ekonomice tedy lze pozorovat zmíněný technologický cyklus, ovšem MMF tvrdí, že v současné době již můžeme sledovat známky saturace trhu s chytrými mobilními telefony. Fond konkrétně odhaduje, že celý cyklus dosáhl vrcholu na konci roku 2015. Čínský domácí trh v roce 2017 poprvé v historii klesl, Apple ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017 zaznamenal meziroční pokles prodejů iPhonů. Celé odvětví sice stále čeká další růst prodejů, nicméně MMF tvrdí, že pokud mají tržby tohoto produktu skutečně růst, již to pravděpodobně bude muset být odrazem rostoucích cen, a ne zvyšujícího se množství jednotkových prodejů.Následující graf ukazuje sezónní a dlouhodobý vývoj čínských exportů chytrých telefonů. Proložený trend podle MMF naznačuje, že trh dosáhl svého vrcholu v roce 2015:Pokud je tedy trh s mobilními telefony skutečně saturován, projeví se to na celé globální ekonomice , v níž se technologický cyklus stal jednou z významných hybných sil. Podle MMF jsou ale asijské ekonomiky schopny dosahovat růstu díky dalším oblastem výroby elektroniky, která se používá například v automobilech, chytrých zařízeních v domácnosti a podobně. Například Jižní Korea se tak těší zrychlujícímu se růstu exportů polovodičů.Zdroj: MMF