PMČR: Návrh na zmírnění protikuřáckého zákona

Poslanec Marek Benda za ODS předložil návrh dodatku protikuřáckého zákona, který by jej měl zmírnit. Jednalo by se o možnost zřízení oddělených kuřáren s vlastním ventilačním zařízením v barech, restauracích, sportovištích a kulturních domech. Majitelé barů do 80 m2 by mohli sami rozhodnout o tom, zda jejich bar bude kuřácký či nikoliv. Údajně má takový návrh podporu zhruba 85 poslanců napříč politickým spektrem kromě KDU-ČSL. Jakýkoliv zmírňující dodatek protikuřáckého zákona by byl vnímán pozitivně pro akcie PMČR. Současně se však domníváme, že šance na úspěch podobného dodatku je poměrně nízká.

Neutrální/pozitivní zpráva

Doporučení: Držet

Cílová cena: V revizi