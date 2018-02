Inflace v lednu zpomalila i přes nárůst cen energií (Analýzy makroindikátorů)

Cenová hladina na začátku roku výrazně stoupla. Zasloužily se o to jednak ceny energií, když se na začátku roku zvýšily poplatky za její distribuci, ale přidaly se i další ceny. Obchodníci tradičně využili začátek roku ke změně svých ceníků. Do cen museli již například započítat očekávání ohledně rostoucích mezd, které ovlivňují zejména jádrovou inflaci. Ani ceny potravin nebyly na začátku roku brzdou celkového růstu. Meziroční inflace mírně ztratila kvůli efektu statistické základny, ale stále se drží nad dvouprocentním cílem ČNB. Těsně nad cílem by měla zakotvit na několik dalších měsíců.

Domácí cenová hladina v prvním měsíci letošního roku meziměsíčně stoupla o 0,6 %. Tento růst je do jisté míry sezónní a odráží dlouhodobější inflační tlaky v ekonomice. Na začátku roku totiž firmy mění své ceníky, ve kterých musí zohlednit i svá očekávání. Mezi ta ve velké části případů patří i rostoucí mzdy, které zvyšují náklady firem. To se projevilo v růstu jádrových cen o 0,4 % m/m. Tradičně na začátku roku dochází ke změně cen energií a i letos jsme svědky zdražování elektřiny. Jednak o 2,5 % vzrostla cena za distribuci, k tomuto zvýšení se ale přidala i silová složka. Celkově tak regulované ceny stouply o 1,2 %.

Ceny pohonných hmot sledovaly rostoucí ceny ropy na světových trzích a přidaly půl procenta. Ve větším rozletu jim bránila posilující koruna vůči americkému dolaru, která dovozy ropy zlevňovala. Ceny potravin na začátku roku vzrostly o 0,6 %.

Ceny výrazně rostly i na začátku minulého roku, a tak i přes slušné meziměsíční zvýšení cenové hladiny meziroční inflace v lednu zvolnila z 2,4 % na 2,2 %. Ta je tedy o desetinu slabší, než představuje odhad ČNB ve výši 2,3 %. Zpomalení je zřetelné zejména u cen potravin, jejichž meziroční dynamika spadla z 5,5 % v prosinci na 4,5 % v lednu. O něco menší vliv měly ceny pohonných hmot, které v prosinci vykázaly růst o 1,3 %, zatímco v lednu o 1,1 % klesly. Naopak regulované ceny v lednu zaznamenaly nárůst 1,2 % y/y po nepatrném zvýšení o 0,4 % v předchozím měsíci. Jádrová inflace zpomalila podle našeho výpočtu na 1,8 % a také přispěla ke snížení celkové inflace.