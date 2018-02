Česká inflace opět zpomaluje

Lednová inflace dopadla o maličko lépe, než se čekalo. Oproti prosinci se spotřebitelské ceny zvýšily jen o 0,6 %, a to ještě zásluhou zdražení alkoholu. Na tomto zdražení se podepsal i konec vánočních cenových akcí, jak už tomu v lednu bývá. Vedle toho se na inflaci viditelněji projevily podle očekávání vyšší ceny energií. Poněkud nečekaně slabý byl ovšem vliv cen bydlení. V době, kdy ceny nemovitostí trhají jeden rekord za druhým a táhnou tržní nájemné nahoru, to překvapivě v inflaci příliš vidět není.



Oproti loňskému roku byly v lednu spotřebitelské ceny vyšší o 2,2 %. Růst cen tedy postupně zpomaluje s tím, jak vyprchává efekt dražších potravin a EET v hotelech a restauracích. Neznamená to samozřejmě, že by se zlevňovalo, ale jen ceny potravin nerostou tak rychle jako na podzim, kdy vrcholila máslová horečka. Lidé si ovšem na druhé straně musí více připlatit za energie, vodu, nájemné (i když v průměru údajně jen o 2,1 %).





Lednová inflace docela dobře naznačila, jak se bude asi inflace vyvíjet po zbytek roku. Nepředpokládáme, že by se příliš vzdálila od současných 2,2 %. Vývoj spotřebitelských cen navíc vůbec neukazuje, že by se vzedmula vlna poptávkové inflace , nebo že by růst mezd vedl k výraznému zdražování služeb. Konkurence na trhu stále drží inflaci na uzdě a velkou zásluhu na tom nepochybně mají internetové obchody, které mezi sebou stále válčí o tržní podíly.

Více zpráv k tématu Inflace