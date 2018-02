Japonská ekonomika roste už osm čtvrtletí v řadě

Japonská ekonomika ve čtvrtém čtvrtletí zpomalila růst na 0,5 procenta z 2,2 procenta v předchozím kvartále a zaostala za očekáváním. Vyplývá to z předběžných údajů japonské vlády. Roste ale už osm čtvrtletí v řadě, tedy nejdéle od pozdních osmdesátých let, a to především díky spotřebitelským výdajům, které se na HDP podílejí 60 procenty.



Spotřebitelské výdaje se zvýšily o 0,5 procenta, očekávalo se jen 0,4 procenta. Podle vlády rostly především výdaje za mobilní telefony, automobily a stravování. Celkové tempo růstu v závěru roku analytici odhadovali na 0,9 procenta. Hodnota za třetí čtvrtletí byla upravena z dříve udávaných 2,5 procenta.





Pozitivní spotřebitelské prostředí je podle ekonoma Jespera Kolla z tokijské společnosti WisdomTree Asset klíčovým prvkem, který stojí za stabilní expanzí Japonska. Ohrozit by je mohl ve čtvrtletí zaznamenaný propad reálných mezd o 0,4 procenta, uvedla agentura Reuters. Nepříznivě by se na celkové náladě mohl také podepsat padající akciový trh, řekl agentuře Reuters ekonom společnosti UBS Securities Daiži Aoki.Navzdory slabšímu závěru roku nicméně mnozí ekonomové očekávají, že růst bude pokračovat. Firmy by totiž mohly využít své velké zisky k investicím. Dobrá situace na trhu práce by navíc mohla pomoci odborům ve vyjednávání o mzdách, uvedla agentura Reuters.Současný vývoj japonské ekonomiky je výsledkem čtyřletého období politiky agresivní hospodářské stimulace, za níž stojí premiér Šinzó Abe. Program takzvané "abenomiky", který je směsí kvantitativního uvolňování, vládních výdajů a strukturálních reforem, se kromě hospodářského růstu zaměřuje na zvyšování spotřebitelských cen . Země se totiž roky potýká s deflací.