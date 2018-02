Americká inflace může dát akciovým trhům nový impuls (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Dnes bez podstatných firemních zpráv.

Evropské akcie by mohly do středeční seance vstoupit s optimismem.

Dnešním klíčovým ukazatelem bude americká spotřebitelská inflace. Vedle toho budou neméně důležité i tamní maloobchodní tržby. V eurozóně budou zveřejněny zpřesněné údaje o HDP za čtvrtý kvartál a průmyslová výroba.

Hospodářské výsledky dnes oznamuje například americký pivovar Molson Coors či softwarová společnost Cisco Systems. V Evropě reportuje britská biotechnologická firma Shire, švýcarská banka Credit Suisse nebo německý ocelář Thyssenkrupp.

Société Générale zvýšila doporučení na Držet pro akcie britské telekomunikační společnosti TalkTalk.

Obchodování na zámořských trzích

Americké akciové indexy po neúspěšném začátku včerejší seance nakonec zamířily na sever. Indexu S&P 500 se podařilo vymazat počáteční zhruba půlprocentní ztráty a úterní obchodování uzavřel se ziskem čtvrt procenta. Půl procenta si připsali realitní developeři, prodejci zbytného zboží či finanční domy. Naopak konec pelotonou obsadili těžaři a zpracovatelé komodit (-0,3 %) a energetické společnosti (-0,5 %).

Asijské trhy si v průběhu dnešního ranního obchodování ve většině případů připisují zisky. Nejlépe se dařilo jihokorejskému trhu, kde akcie posílily o více jak dvě procenta, s mírným odstupem je následovaly akciové tituly obchodované v Hongkongu (+1,6 %). Naproti tomu v Japonsku pokračují výprodeje i pod tíhou posilujícího jenu, který se vyšplhal vůči dolaru na 15měsíční maximum. Index Topix klesnul na čtyřměsíční minimum a od lednového maxima se nachází již o 11 % níže.

Dnes budou akciové trhy pozorně sledovat zejména statistiku o spotřebitelských cenách. Jejich meziroční dynamika by se měla dle konsensu v lednu snížit k 1,9 %, v případě jádrové inflace by měla spadnout k 1,7 %. Odhady kolegů ze Société Générale vidí dynamiku celkové inflace nepatrně vyšší. Zároveň mají oproti trhu konzervativnější odhad na americké maloobchodní tržby, které dnes budou rovněž zveřejněny. Pokud by se naplnila očekávání zejména vyšší inflace, měla by mít spíše nepříznivý dopad na akciové trhy.