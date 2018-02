Inflace v lednu zpomalila i přes nárůst cen energií (Komentář)

Cenová hladina na začátku roku meziměsíčně stoupla o 0,6 % . Zasloužily se o to jednak ceny energií, když se na začátku roku zvýšily poplatky za její distribuci, ale přidaly se i další ceny. Regulované ceny v lednu vzrostly o 1,2 % m/m. Obchodníci tradičně využili začátek roku ke změně svých ceníků. Do cen museli již například započítat očekávání ohledně rostoucích mezd, které ovlivňují zejména jádrovou inflaci, která se meziměsíčně zvýšila o 0,4 %. Brzdou cenového růstu nebyly ani ceny potravin, které vzrostly o 0,6 %.



Ceny výrazně rostly i na začátku minulého roku, a tak i přes slušné meziměsíční zvýšení cenové hladiny meziroční inflace v lednu zvolnila z 2,4 % na 2,2 %. Ta je tedy o desetinu slabší, než představuje odhad ČNB ve výši 2,3 %. Zpomalení je zřetelné zejména u cen potravin, jejichž meziroční dynamika spadla z 5,5 % v prosinci na 4,5 % v lednu. O něco menší vliv měly ceny pohonných hmot, které v prosinci vykázaly růst o 1,3 %, zatímco v lednu o 1,1 % klesly. Naopak regulované ceny v lednu zaznamenaly nárůst 1,2 % y/y po nepatrném zvýšení o 0,4 % v předchozím měsíci. Jádrová inflace podle našeho výpočtu mírně zpomalila na 1,8 % ze 2,0 % v prosinci a také přispěla ke snížení celkové inflace.

Koruna na dnešní čísla zatím reaguje mírným oslabováním směrem k hladině 25,4 CZK/EUR. Zatím se však jedná pouze o malý pohyb.

Průměrná inflace za celý loňský rok činila 2,5Zatímco loni hrály velkou roli ceny potravin (vzrostly v průměru o 5,1 %), letos do hry vstupují regulované ceny v čele s energiemi . Klíčový bude vliv jádrových cen.Inflační tlaky umožní centrální bance letos dále zvyšovat sazby. K jednomu zvýšení už došlo v na začátku února. K dalším třem podle nás dojde na hlavních zasedáních v květnu, srpnu a listopadu.Riziko pro tento scénář představují kurz koruny a mzdový vývoj. Pokud by domácí měna prudce posílila nebo mzdové tlaky oslabily, centrální banka by se zvyšováním sazeb počkala.