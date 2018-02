Rozbřesk: Růst inflačních očekávání, jako rukavice hozená nastupujícímu šéfovi Fedu

Stále probíhající výplach na trzích dluhopisů a s tím souvisejí růst úrokových sazeb je skloňován s různými přívlastky - jeden z nich si však rozhodně nezaslouží: překvapivý. Makroekonomických signálů o tom, že by tržní úrokové sazby v USA a v Evropě měly být posazeny výše, bylo totiž v posledních týdnech a měsících tolik, že jen skutečný greenhorn na finančních trzích je mohl přehlédnout.

Pravda, ne vše bylo v analýze o chování výnosové křivky tak čitelné, jako přetavení silných konjunkturálních dat do vyšších tržních (nominálních úrokových) sazeb. Růst výnosů globálně táhla americká výnosová křivka, přičemž její pohyb vzhůru byl zhruba ze dvou třetin dán růstem reálných úrokových sazeb (odraz vyššího růstu a deficitů) a přibližně z jedné třetiny nárůstem dlouhodobých (tržních) inflačních očekávání. Druhý faktor lze nepochybně z části přičíst strachu z rychleji rostoucích mezd, nicméně od vyšších inflačních očekávání se může odrážet i jiný moment, a tím je trhem testována kredibilita americké centrální banky. Stejně jako letos, tak nejvýše jednou za čtyři roky totiž dochází k tomu, že je vyměněn šéf Fedu, a především trh dluhopisů si klade otázku, jaký asi bude?

Připomeňme, že v 80. a 90. letech minulého století přitom makroekonomický výzkum spotřeboval stohy papíru (vesměs zbytečně) na to, aby teoreticky bylo zdůvodněno, jak “optimálně” konzervativní (čti jestřábí) má guvernér centrální banky být. Aneb nelze vyloučit to, že část subjektů na trhu dluhopisů se obává, že prezidentem Trumpem nově jmenovaný šéf Fedu J. Powell nebude optimálně konzervativní a může být dlouhodobě tolerantnější k vyšší inflaci. Výsledkem je, že dlouhodobá inflační očekávání nemusí být zcela ukotvena, trendují nad cílovaná 2 % a s nimi pak rostou tržní úrokové sazby.

Takže až dnes odpoledne po zveřejnění americké lednové inflace eventuálně povylezou i dlouhodobá inflační očekávání. Berme to i jako trhem hozenou rukavici nastupujícímu šéfovi Fedu. Trh dluhopisů, a nejen on, bude pak sledovat, jak obratně ji Jerome Powell zvedne při svém prvním veřejném vystoupení v nové funkci. To se odehraje přesně za 14 dní, až bude šéf Fedu grilován v americkém Kongresu v rámci tradičního pravidelného půlročního hodnocení ekonomiky.

TRHY



CZK a dluhopisy

Koruně se stále nechce vracet k nedávno dosaženým maximům, a tak rovněž včera setrvávala těsně pod hranicí 25,40 EUR/CZK. Stranou pozornosti ponechala i vcelku příznivé výsledky prosincového běžného účtu platební bilance, který skončil s poměrně nízkým deficitem 3 mld. korun. Za celý rok pak běžný účet dokázal dokonce vyprodukovat nejvyšší přebytek v historii ČR (přes 63 mld. korun), a to navzdory odlivu zisků firem pod zahraniční kontrolou. Korunu však spíše než výborné výsledky vnější bilance země bude dnes zajímat výsledek české lednové inflace. Ta meziročně vzrostla o 2,2 % v souladu s odhady.

Zahraniční forex

Kurz eurodolaru se včera bez zjevného důvodu opět posunul výše. Rovněž oslabila i libra, která nedokázala nic vytěžit z vyšší než očekávané inflace a mírného růstu britských úrokových sazeb. Měnový pár EUR/GBP je tak zpět nad hladinou 0,89.



Dnes bude pozornost upřena na americká data - především inflaci a maloobchodní tržby (za leden). Pozornost bude věnována zejména jádrové inflaci, která má v meziročním měřítku (vinou bazického efektu) zpomalit. Inflační překvapení na obě strany může trh opět rozkývat.



Ropa

Cena ropy Brent se nadále obchoduje pod hranicí 63 USD/barel, bez náznaků výraznějších pro-růstových stimulů. Naopak, včerejší měsíční zpráva IEA o stavu ropného trhu potvrdila, že nárůst produkce tzv. břidlicové ropy v USA letos zřejmě uspokojí celý nárůst globální spotřeby ropy. Dle IEA se tak vlastně jedná o opakování břidlicového boomu z počátku desetiletí, díky němuž budou USA ke konci roku atakovat pozici největšího producenta ropy.

Zajímavý je také pohled EIA na probíhající rebalancování. Jen za prosinec totiž zásoby v zemích OECD klesly o 55,6 mil. barelů – nejvíce od února 2011 – a rok 2017 tak skončil s bilancí pouze 52 mil. barelů nad pětiletým průměrem (zásoby produktů už jsou dokonce pod ním). Úsilí kartelu OPEC tak zjevně nese své plody, což jinými slovy znamená, že se ropný trh nachází již velmi blízko rovnovážného stavu.

Akcie

Hlavní americké trhy včera zavřely druhý den v zisku a opět byla znát nižší volatilita. Index Dow Jones dokázal zavřít v zisku 0,16 %. Lépe se však dařilo širšímu indexu S&P 500, který si připsal 0,27 %, a nejlépe si vedl technologický index Nasdaq, který zavřel v zisku 0,45 %. Dařilo se i většině sektoru v čele se sektorem základních materiálů.