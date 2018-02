Ostře sledovaná inflace

Investoři se během dnešního dne nudit rozhodně nebudou. Čeká nás totiž poměrně slušná várka jak domácích, tak i zahraničních dat. Nejostřeji sledovaný fundament ale bude jen jeden, a to americká inflace. Pokud by překvapila vyšším číslem, experti se shodují, že by trhy mohly opětovně nastartovat výprodej, kterého jsme byli svědky minulý týden.

Začneme-li popořadě, během dopoledních hodin nás čeká německé HDP a inflace, v rámci eurozóny pak bude reportován výsledek průmyslové produkce a HDP za čtvrtý kvartál. Klíčová americká inflace bude zveřejněna v odpoledních hodinách. Pokud by výsledné číslo bylo nad očekávání vyšší, podpořilo by to vidinu rychlejšího utahování měnové politiky Fedu, což by se – stejně jako tomu bylo u poslední várky dat z amerického trhu práce – podepsalo jak na dluhopisovém, tak i akciovém a devizovém trhu.

„Pokud se v případě americké inflace dočkáme pozitivního překvapení, můžeme očekávat podobnou reakci trhů jako po lednovém reportu amerického trhu práce,“ napsal na svém Twitteru FX a makroekonomický stratég banky ING Viraj Patel. Pro připomenutí, po zveřejnění lednových nonfarm payrolls a růstu mezd byly reakce během dvou hodin následující: dolar vůči euru zpevnil o 0,62 %, index S&P 500 (údaj za polovinu dne) spadl o 0,72 % a výnosy 10letého amerického dluhopisu vzrostly o více než 4,5 bazického bodu. Vývoj dalších dní byl u těchto instrumentu ještě prudší – výnosy amerických dluhopisů se zvýšily až na čtyřletá maxima a Wall Street zaznamenala nejprudší týdenní propad za poslední dva roky.

Očekávání jsou u americké inflace nastavena na 0,3 % meziměsíčně. Celkem 30 z 74 ekonomů dotazovaných agenturou Bloomberg se však přiklání k 0,4 %. „Pokud se tedy výsledek zastaví na 0,5 %, bude to náležité překvapení,“ míní Patel. V meziročním srovnání pak predikce pracuje se zpomalením z 2,1 % na 1,9 %, přičemž 19 z 48 ekonomů sází na hodnotu 2 %.

Stejně jako celková inflace bude ostře sledována i ta jádrová (vyjma sektoru potravin a energií). V jejím případě trh očekává meziměsíční zpomalení z 0,3 % na 0,2 %, meziročně pak z 1,8 % na 1,7 %. Patel v tomto směru upozorňuje, že v případě jádrové inflace byla překvapení mnohem méně častá – celkem 5 případů za posledních 25 měsíců, z toho 4 přišly v době před dvěma roky.

Patel však dále uvádí, že reakce na dnešní data by mohla být spíše krátkodobějšího charakteru (píše o možném zvrácení aktuálního trendu oslabujícího dolaru). Z dlouhého období ale pravděpodobně nebudou mít vliv na rozhodnutí Fedu ohledně dalšího zvyšování sazeb, a to především z hlediska plánované dosažené hodnoty.

Dolar během včerejšího dne vůči euru oslabil o zhruba 0,5 %, vůči jenu pak díky spekulaci o možném blížícím se utažení měnové politiky japonské centrální banky klesl až na pětiměsíční minimum (dnes ráno již na 15měs. minimum pod 107 USDJPY). Americkou měnu nepodpořila ani slova šéfa Fedu Powella, který během své přísahy na půdě washingtonské pobočky měnové autority řekl, že „centrální banka je v procesu postupné normalizace úrokových sazeb i velikosti bilance“.

Aktuálně se americká měna obchoduje kolem 1,237 EURUSD. Během dnešního dne by se její kurz měl pohybovat v rozmezí 1,228-1,242 EURUSD.*

Koruna se i nadále drží pod hranicí 25,40 za euro, nerozhodil ji ani výsledek běžného účtu platební bilance. Ten v prosinci vykázal schodek 2,9 miliardy korun (očekáván byl schodek 6,5 miliardy), což šlo na vrub slabší obchodní bilance (přebytek 18 mld. korun) a odlivu dividend o velikosti téměř 22 miliard korun. Za celý rok pak běžný účet dosáhl předběžného rekordního přebytku 63,4 miliardy.

Dnes by vývoj domácí měny mohl rozhýbat lednový výsledek inflace, kde trh očekává zrychlení z 0,1 % na 0,7 % meziměsíčně, a to z důvodu vyšších regulovaných cen. Meziročně by naopak mělo dojít ke zpomalení z 2,4 % na 2,2 %, na čemž se podepíše především vysoká srovnávací základna.

Výsledek bude následně potřeba porovnat s prognózou Česká národní banky, která pro leden dosahuje 2,3 % meziročně. Pokud se nebude nikterak výrazně lišit, predikce centrální banky zůstane bez „škraloupu“, což by odpovídalo představě o ještě jednom zvýšení úrokových sazeb během letošního roku.

Momentálně se koruna obchoduje kolem 25,36 EURCZK. Kurz vůči euru by se dle naší predikce měl dnes držet v rozmezí 25,29 až 25,40 EURCZK, ve dvojici s dolarem pak od 20,46 až 20,66 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

