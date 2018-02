Americká inflace přinese na trhy zklidnění (Ranní zpráva z finančního trhu)

Hlavní událostí dneška bude zveřejnění lednové inflace ve Spojených státech. Ta by měla mírně zvolnit a přinést další zklidnění na trhy. Kontrolní skupina maloobchodních tržeb potvrdí solidní vstup americké ekonomiky do letošního roku. Mírný nárůst by měla vykázat i evropská průmyslová produkce. Růst HDP za celou eurozónu v Q4 17 by měl být potvrzen na úrovni 0,6 % q/q. Na domácí půdě nás čeká lednová inflace.

Maloobchodní tržby slibují solidní vstup ekonomiky USA do nového roku

Dnes zveřejněná inflace ve Spojených státech by měla zklidnit obavy, že Fed začne utahovat měnové podmínky razantnějším způsobem. Lednová inflace totiž v meziročním srovnání pravděpodobně zpomalí z prosincových 2,1 % na 2,0 % s tím, že se může propadnout dokonce až na 1,9 %. Zvolnit by měla i jádrová inflace, a to z 1,8 % y/y na 1,7 % y/y. To by mělo přinést úlevu především akciovým trhům, které v minulém týdnu zažily největší vlnu výprodejů za poslední dva roky.

Po velmi silném závěrečném čtvrtletí loňského roku americké maloobchodní tržby zůstaly v lednu pravděpodobně beze změny, a to především kvůli poklesu prodejů automobilů. Tržby očištěné o prodeje aut by měly vykázat mírný nárůst. Kontrolní skupina tržeb, která se promítá přímo do výpočtu růstu HDP, se podle ekonomů SG zvýšila o 0,2 % m/m. Solidní růst americké ekonomiky by tedy měl v Q1 18 pokračovat.

V eurozóně by měl být růst HDP za Q4 17 potvrzen na úrovni 0,6 % q/q a 2,7 % y/y. Strukturu růstu HDP se zatím nedozvíme, dozvíme se ale, jak si vedly jednotlivé země, včetně Německa či Itálie. Prosincová průmyslová produkce za celou eurozónu by měla navzdory propadu o 0,5 % m/m v Německu vykázat růst o 0,2 % m/m, a to díky vývoji v Itálii, Francii a Španělsku.

I přes absenci zveřejněných dat si euro připisuje zisky

Společná evropská měna si včera připisovala zisky a to i navzdory prázdnotou zejícímu kalendáři. Ve srovnání s předchozím dnem si na své konto připsala 0,6 % a posílila na 1,127 USD/EUR.

Česká inflace zvolnila navzdory zdražování energii

České spotřebitelské ceny v lednu pravděpodobně v meziměsíčním srovnání vzrostly o 0,6 %. Příčinou byl růst regulovaných cen, ale i jádrové inflace. Regulované ceny podle našeho odhadu v lednu stouply o 1,6 % m/m a postrčily tak celkový cenový růst nahoru. Pokud jde o odhad celkové inflace, rizika se koncentrují ve směru nahoru. Prodejci a poskytovatelé služeb v lednu měnili své ceníky, a tak růst cen může nakonec být ještě markantnější. Meziročně však silná srovnávací základna podle nás způsobila pokles celkové meziroční inflace z prosincových 2,4 % na 2,2 %, což je i v souladu s tržním konsenzem. Prognóza centrální banky počítá s mírně vyšší inflací, a to na úrovni 2,3 % y/y. Jádrová inflace by měla zůstat na dvou procentech a od této hodnoty by se neměla podle našeho odhadu významně odchýlit ani ve zbytku roku.

V Polsku bude dnes zveřejněn vývoj HDP v Q4 17. Polská ekonomika podle našeho odhadu přidala meziročně vysokých 5,2 %, jak již naznačil zveřejněný výsledek HDP za celý rok 2017 (růst HDP 4,6 %). Dobře se dařilo spotřebě domácností, přičemž investice v Q4 17 zřejmě ukáží dvouciferné tempo růstu.

Koruna čeká na data o inflaci

Lednová inflace, která bude dnes zveřejněna, je vždy tak trochu sázka do loterie. To se odráží i na vývoji kurzu koruny, který zatím vyčkává, jak tento jeden z nejdůležitějších makroekonomických indikátorů nakonec dopadne. Během úterního obchodování kurz nevybočil z úzkého pásma 25,36-25,41 CZK/EUR. Na zveřejnění běžného účtu platební bilance za prosinec, který vykázal pouze nepatrný schodek 2,9 miliardy korun, domácí měna nijak zásadně nereagovala. Za celý loňský rok dosáhla bilance běžného účtu velmi solidního přebytku 63,4 mld. CZK. Za kladným saldem stál zejména obchod se zbožím a službami. Podobný přebytek by si běžný účet měl udržet i v letošním roce. Stabilizovat by se měl odliv dividend a do jisté míry pomůže i příliv prostředků z EU.

Výrazných změn nedoznal včera ani polský zlotý a maďarský forint. Zlotý oslabil o 0,2 % na 4,175 PLN/EUR, maďarský forint pak o 0,1 % na 312,1 HUF/EUR.