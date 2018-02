Proč krachují startupy? Tady je 20 hlavních důvodů

Zakládáte firmu? Možná čtete o příbězích svých souputníků, kterým se jejich plány vybudovat úspěšný byznys nepovedly. Jak je možné, že projekt, do kterého vkládali zpočátku tolik energie, nakonec nevyšel? Společnost CB Insight zanalyzovala více než sto už zaniklých startupů, aby zjistila, proč měly tak jepičí život. Zde je seznam dvou desítek hlavních důvodů, řazeno podle důležitosti. A hádejte co: Peníze na prvním místě nejsou.

20. Neschopnost změnit kurs – Změnit špatné rozhodnutí, utnout špatný produkt. Důvod krachu zmiňovaný v 7 procentech případů. Lpět na špatném nápadu může frustrovat zaměstnance a z firmy odsávat zdroje.

19. Vyhoření – Rovnováha mezi pracovním a osobním životem není něco, čím by se zakladatelé mladých firem často mohli chlubit. Je potřeba mít nadšený, stabilní a různorodý tým, ve které je možné delegovat a sdílet úkoly. Stejně tak je potřeba udělat čelem vzad, když vidíte, že jste se ocitli ve slepé uličce.

18. Ignorace sítí – Pokud máte vlastní síť kontaktů a nevyužíváte ji, neděláte dobře. Tím spíše, pokud ji nemáte.

17. Právní otázky – Z jednoduché myšlenky se někdy může stát mumraj právnických složitostí a hlavní důvod toho, co mladou firmu nakonec přivede k zániku.

16. Nulové financování nebo nulový zájem investorů – Konkrétní podoba obecnějšího problému: nedostatku peněz. Řada zakladatelů start-upů zcela jasně uváděla nedostatek zájmu investorů.

15. Neúspěšná regionální expanze – Geografické umístění vaší firmy je problémem hned z několika úhlů pohledu. Váš koncept a místo, kde podnikáte, musejí jít ruku v ruce.

14. Hasnoucí plameny vášně – Světem se potoulá hodně dobrých nápadů, ale 9 procent zakladatelů teď už mrtvých start-upů zjistilo, že malé nadšení pro danou oblast, nebo málo znalostí o ní, bylo hlavním důvodem toho, proč to s firmou nevyšlo. Bez ohledu na to, jak skvělý jejich nápad byl.

13. Obrat, který se nepovedl – Říká se tomu pivot a je to situace, kdy dochází ke korekci obecnějšího směřování firmy tak, aby se otestovala nová hypotéza nebo strategie. Typickými případy jsou třeba přeměna ThePoint na Groupon nebo Burbn na Instagram. Může se to podařit. Nebo vás to může přivést na scestí.

12. Nesváry uvnitř týmu nebo mezi investory – Hádky mezi spoluzakladateli mohou firmu položit často. I hádky mezi investory.

11. Pozbytí smyslu – Vedlejší projekty, osobní problémy a/nebo ztráta ústřední myšlenky byly jako faktor vedoucí ke krachu zmiňovány ve 13 procentech případů.

10. Špatné načasování – Když produkt vypustíte do světa moc brzy, zákazníci ho mohou odepsat jako nedostačující jejich potřebám. Získat je pak zpátky může být hodně těžké, protože už s vámi mají špatnou zkušenost. A když produkt vypustíte do světa moc pozdě, díra na trhu už může být obsazená někým jiným.

9. Ignorovat zákazníky – To je vyzkoušená a osvědčená cesta, jak určitě přivést podnik do hrobu. Tunelové vidění a nulový zájem o zpětnou vazbu jsou prostě zásadní chyby.

8. Špatný marketing – Znát cílovou skupinu, vědět, jak získat její pozornost a udělat z ní svoje zákazníky je jednou z nejdůležitějších schopností úspěšného podnikání. Problémy s propagací mívali ti zakladatelé, kteří rádi programovali nebo produkty vyvíjeli, ale nadšení pro reklamu jim už chybělo.

7. Produkt bez obchodního plánu - Neúspěšní zakladatelé se často tvářili, že obchodní model je důležitý. Nedokázali ale najít způsob, jak vydělat peníze v takovém měřítku, aby před nimi investoři jenom nekrčili rameny.

6. Produkt se složitou obsluhou – Nepůjde to, když si nevšímáte toho, co uživatelé chtějí a potřebují, až už záměrně, nebo omylem.

5. Potíže s nastavením ceny a s náklady – Pokud zaniklé start-upy na něco upozorňovaly, bylo to právě náročné umění nastavit cenu tak, aby pokryla náklady, ale zároveň přilákala zákazníky.

4. Vyzrát na konkurenci - I přes vyčpělé fráze, že start-upy by neměly věnovat pozornost konkurenci, je realita naprosto jiná. Když se myšlenky začnou chápat i jiní, mohou na trh začít vstupovat i jiní hráči. A i když hryzat si nehty kvůli rivalům není úplně zdravé, zůstat vůči nim netečný také ne. Jako důvod zániku byla dravější konkurence zmíněna v 19 procentech.

3. Nesprávný tým – Různorodý tým s různou kvalifikací a dovednostmi se často zmiňují jako klíč k tomu, aby byl projekt nakonec úspěšný. „Kéž bychom od začátku měli technického ředitele,“ znělo často z firem, které za sebou měly jenom krátký život. Někdy si naopak stěžovaly, že měly zavést lepší systém brzd a protiváh.

2. Peníze došly – S časem a penězi je třeba zacházet opatrně. Pro mnoho start-upů je odpověď na tuto otázku často záhadou. Jak ale uvedli lidé ze společnosti Flud, někdeší firmy poskytující aplikaci pro čtení zpráv z RSS kanálů a blogů, pro zánik firmy není nula na účtu jediným faktorem. Jsou tu i jiné - třeba neschopnost najít stupeň, na kterém je produkt ještě schopen uspokojovat silnou poptávku.

1. Nikdo to nechce – Zabývat se problémy spíše proto, že nabízejí zajímavý postup řešení, a už proto, zda a k čemu by trh toto řešení mohl potřebovat, je hřebíček do start-upové rakve. Zmíněn byl ve 42 procentech případů.

Zdroj: CB Insight