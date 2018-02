Tržní predátoři vydělávají více než kdy jindy, cítí to celá ekonomika

Když už i Goldman Sachs, který je ukázkou moci oligopolů, varuje před rostoucí mocí několika málo amerických firem, je jasné, že se něco děje. Jak na stránkách FTAlphaville poukazuje Alexandra Scaggs, stratégové banky tvrdí, že zatím se na utlumeném růstu mezd v americké ekonomice mnoho nemění a příčinou jsou podle nich do značné míry i korporátní superhvězdy. Důsledky to pak má pro celou ekonomiku i trhy.



První z následujících dvou grafů ukazuje dlouhodobě klesající podíl mezd na celkových příjmech v americké ekonomice. Ve druhém grafu nalezneme vývoj čistých ziskových marží společností obchodovaných na americkém trhu (vyjma utilit a finančního sektoru). Zatímco mzdy si ukrajují stále menší část z celkového koláče příjmů, marže firem postupně rostou. Podle stratégů banky je na vině i monopolizace ekonomiky.



Goldman Sachs netvrdí, že velké korporace platí svým lidem ve srovnání s jinými málo, ale neplatí tolik, co by s ohledem na své výsledky mohly. Superhvězdy sice disponují moderními technologiemi a produktivitou, která umožňuje vyplácet relativně atraktivní odměny, jenže lidé, kteří pro ně pracují, nemají často příliš mnoho alternativních možností, kde najít zaměstnání. To pak podle banky snižuje jejich vyjednávací pozici a schopnost podílet se plně na plodech své práce.





Goldman Sachs konkrétně tvrdí, že rostoucí koncentrace trhu mezi lety 2002–2012 měla na mzdy v americké ekonomice celkový negativní dopad ve výši 1,5 %. A banka poukazuje i na síly, které „z druhé strany“ zvedají zisky, a na jejich podíl na celkových příjmech. Odkazuje se na novou studii ekonomů Jana De Loeckera a Jana Eeckhouta, která potvrzuje známou teorii, že firmy s dominantní pozicí mohou nastavit prodejní ceny vysoko nad mezní náklady a tudíž realizovat vyšší zisky.Jejich analýza konkrétně ukazuje, že v roce 2017 se ziskovost firemního sektoru nacházela o 67 % výše nad mezními náklady, zatímco v roce 1980 to bylo jen o 18 % výše. Goldman ve své úvaze dodává, že cyklické oživení ekonomiky by se mělo nakonec projevit vyšším tempem růstu mezd . Nicméně pokud bude trend koncentrace ekonomické moci pokračovat, tento růst by nemusel dosáhnout projektovaných 3 – 3,25 %.Zdroj: FTAlphaville