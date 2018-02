Pepsi nabídla lepší pamlsky než se čekalo, drinky zklamaly (komentář analytika)

Výrobce nealkoholických nápojů PepsiCo zaknihoval v uplynulém kvartálu tržby ve výši 19,5 mld. USD, což je na stejné úrovni jako v předešlém roce a v podstatě v souladu s konsensem trhu.

Organický růst tržeb byl na úrovni 2,3 %, což bylo také v linii predikcí. Provozní marže se meziročně rozšířila o 70 bps na 14,3 % zejména díky výraznému nárůstu provozního zisku divize Asie-Blízký východ-Severní Afrika. Čistý zisk na akcii posílil meziročně o 11 % na 1,31 USD s konsensem na úrovni 1,30 USD.



Co se týče tržeb, posiloval zejména segment Evropa-Subsaharská Afrika (+10 %) od něhož se to však také očekávalo. Odhady opět nejvíce překonala divize vyrábějící brambůrky a další pochutiny (+5 % ), od níž se čekal jen 4% růst a která je zároveň nejprofitabilnějším byznysem celého koncernu Pepsi (provozní marže 30,3 %). Dobrý výkon byl hnán jak vyššími objemy prodeje (+3 %), tak jejich vyšší průměrnou cenou (+2 %). Nadále však pozorujeme stagnaci severoamerického byznysu s nápoji, jehož tržby meziročně sklouzly o 1 % a provozní zisk až o 20 %. Zasloužil se o to hlavně pokles na objemech prodejů (-3 %).





V tomto roce by se měl růst tržeb nejméně vyrovnat roku předešlému (tedy +2,3 %), přičemž tržní konsensus je nastaven až na +3,5 %.se díváme na čistý zisk na akcii v okolí 5,70 USD (konsensus 5,73 USD ). Část extra zisků bude pravděpodobně Dividenda byla navýšena o 15 % na 3,71 USD a celková odměna pro akcionáře za rok 2018 by tak měla dosáhnout 7 mld. USD (včetně 2 mld. USD v buybacku) neboli 4 % současné tržní kapitalizace. Akcie Pepsi dnes oscilují kolem včerejší zavírací ceny.