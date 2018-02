Pád akcií může vyvolat krizi, ale letos to asi nebude

Natixis se v jedné ze svých čerstvých analýz ani neptá, zda opět přijde nějaká ekonomická či finanční krize, ale rovnou si klade otázku, jaká ta krize bude a co ji vyvolá. Analytici banky docházejí k závěru, který akciové investory asi nepotěší.



Díky oddlužení probíhajícím v soukromém sektoru (domácnosti a firmy) a větší finanční stabilitě bank se dá podle Natixisu jen obtížně představit dluhovou a bankovní krizi ve vyspělých ekonomikách. Jinak řečeno, opakování roku 2008 je nyní nepravděpodobné. Jak ukazuje následující graf, v zemích OECD se v současnosti poměr dluhu k HDP u firem i domácností pohybuje na relativně stabilních úrovních nedosahujících předchozích maxim:



Vzhledem k pomalému růstu platů a inflace, který umožňuje udržovat úrokové sazby na mimořádně nízkých úrovních, je zatím obtížné představit si i krizi na trhu vládních obligací, přestože v poslední době dochází k prudšímu růstu jejich výnosů. Vývoj vládního zadlužení v poměru k HDP shrnuje druhý obrázek. Zde po roce 2007 došlo k výraznému růstu míry zadlužení. Ta se po roce 2011 pohybuje zhruba kolem úrovně 115 %:

Krize na trhu vládních obligací je podle Natixisu málo pravděpodobná zejména kvůli tomu, že zvýšená flexibilita trhu práce, pokles vyjednávací síly zaměstnanců, nové technologie a konkurenční tlak z rozvíjejících se zemí drží, a bude držet, inflační a mzdové tlaky nízko. Tento vývoj bude i nadále poskytovat prostor pro udržování sazeb na relativně nízkých úrovních, a tudíž bude ulevovat dluhové zátěži vládního sektoru a snižovat pravděpodobnost krize v této části trhů a ekonomiky.

Natixis tak dochází k závěru, že „nejpravděpodobnějším důvodem krize by byla prudká korekce akciových trhů, která by proběhla ve Spojených státech. Tam jsou totiž ceny akcií vysoko a nahoru je táhly zejména odkupy akcií.“ Nicméně je otázkou, zda současný vývoj na akciových trzích potvrzuje tezi Natixisu, protože jeho analytici k výše uvedenému dodávají: „V roce 2018 bude americkému akciovému trhu pomáhat snížení daňové zátěže a repatriace zisků držených v zahraničí. Je proto spíše pravděpodobné, že krize bude vyvolána pádem akciového trhu, ke kterému by došlo v roce 2019 v USA.“