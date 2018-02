Kolik Čechů nikdy, ale nikdy nepoužilo internet?

1,4 milionů Čechů starších šestnácti let nikdy nepoužili internet. Ještě před deseti roky to bylo o tři miliony více lidí. Takže trend je veskrze pozitivní. A není pravda, že by internet nebyl pro starší ročníky. Podle ČSÚ více než polovina lidí ve věku 55-74 let internet používá pravidelně. A jen 29 % jej nepoužili nikdy.

ČSÚ

Pro srovnání. Téměř polovina (46 %) obyvatel planety již používá internet (2016). Bezmála třetina (31 %) využívá alespoň jednu sociální síť. Počet uživatelů internetu se meziročně zvýšil o 10 %, stejně tak narostl i počet těch, kteří mají účet na některé sociální síti. Těch, kteří se k účtům na sociálních sítích připojují pomocí mobilního telefonu, je o šestinu více než před rokem.

