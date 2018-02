Rozbřesk: Prognózu ČNB čekají další dva testy, koruna slábne

Nejnovější prognózu ČNB čekají tento týden dvě zatěžkávací zkoušky. Tou první bude lednová inflace, která bude zveřejněná už zítra, tou druhou pak první odhad HDP za čtvrté čtvrtletí loňského roku, jenž přijde na řadu ve čtvrtek. V případě inflace centrální banka očekává mírný pokles na 2,2 %, což odpovídá meziměsíčnímu nárůstu spotřebitelských cen o 0,6 %. Pravděpodobnost, že inflace skutečně dopadne blízko tohoto odhadu je i podle trhu docela vysoká, i když určitá míra nejistoty spojená třeba i se změnami spotřebitelského koše v úvodu roku nepochybně existuje. Zvlášť zajímavý, možná i překvapující, pak může být i vliv rostoucích cen nemovitostí a nájemného, respektive nákladů na bydlení, které by letošní inflaci měly ovlivňovat výrazně více než loni.

Druhým testem bude bleskový odhad růstu české ekonomiky za poslední kvartál loňského roku. Zde ČNB očekává další zrychlení ekonomiky, dokonce až na 5,4 % (cca 1 % mezikvartálně), a to především díky silnému růstu spotřeby domácností a investic. Samozřejmě struktura HDP zatím známa nebude, ale základní indicie bude možné docela dobře odvodit.

Pokud ani v tomto případě vývoj ekonomiky nezaostane za předpoklady, nebude důvod zpochybňovat další zvýšení úrokových sazeb ještě v letošním roce.

Samozřejmě, že nejde jen o tato dvě nejbližší čísla, ale i třeba o vývoj trhu práce – tedy především mezd, kde ČNB očekává nárůst o více než osm procent (2017Q4 a 2018Q1), nebo cen nemovitostí. Vedle toho je zde ovšem ještě jeden (dokonce možná ještě důležitější) test prognózy, a tím je kurz koruny. A ten se zatím vyvíjí podle „plánu“ 25,40 za euro. Nicméně už během druhého čtvrtletí by si koruna měla podle centrální banky připsat vůči euru padesátník, do konce roku celkem 3 %. Od intervenční hranice tak ČNB předpokládá posílení koruny o téměř 10 %. To rozhodně není málo, ať už z pohledu exportérů nebo třeba i investorů, kteří si na korunu vsadili. Budou ovšem jejich sázky (pozice) růst i nadále, aby korunu dotlačily k prognózovaným hodnotám a udržely ji tam?



TRHY



CZK a dluhopisy

Koruna se včera po krátkém úsilí umazat něco málo z předchozích ztrát opět vzdala a přiblížila se až k hranici 25,40 EUR/CZK. Mimochodem je to průměr, se kterým pro první čtvrtletí počítá ČNB. Z pohledu regionu šla koruna v podstatě proti proudu, takže její ztráty šly na vrub dění na domácím trhu. Nakonec proč ne, když se od konce intervencí může pochlubit ziskem přes šest procent. Nelze sice pominout atraktivitu českých bondů, ale zahraniční investoři o ně až tak v poslední době nestojí. Nerezidenti už od podzimu své pozice v korunových státních dluhopisech totiž likvidovali a směřovali do mnohem likvidnějších aktiv. A když už jsme u bondového trhu, tak nelze nezmínit informace z médií o tom, že MF chce znovu oprášit retailové dluhopisy. Možná zajímavý, nicméně letošní potřebu refincování státu příliš neovlivní.



Zahraniční forex

Pokračující oživení na zahraničních trzích prospělo nejenom měnám z emerging markets (tedy i zlotém a forintu), ale také euru, když se měnový pár EUR/USD vrátil nad hladinu 1,23. Dolar neměl ani radost z toho, že Trumpova admistrativa tlačí rozpočet k vyššímu rozpočtovému deficitu (téměř 5% HDP).



Dnes musí být především ve střehu libra, neboť ve Velké Británii budou zveřejněna data za lednovou inflaci. Bank of England přitom nedávno indikovala, že bude muset politiku (dále) utáhnout rychleji, než zamýšlela. Inflace by měla skočit opět blízko 3% - tedy viditelně nad cílem BoE.



Ropa

Začátek týdne jako na houpačce prožila ropa Brent, když nejprve dychtivě mazala ztráty z minulého týdne, aby se její cena nakonec propadla zpátky pod 63 USD/barel. Týdenní dávku dat odstartovala americká EIA, která jen za březen předpovídá nárůst produkce tzv. břidlicové ropy o 111 tis. barelů, celkem na 6,76 mil. barelů. Právě ve světle čísel přicházejících ze Spojených států byl včera nucen navýšit odhad produkce v zemích mimo kartel taktéž OPEC. Dle jeho nejnovější měsíční zprávy by produkce v těchto zemích měla v roce 2018 vzrůst o 1,4 mil. barelů, což představuje od minulého měsíce navýšení o 320 tis. a od listopadu dokonce o 720 tis. barelů. Nadále však platí, že OPEC zůstává svými odhady v porovnání s EIA relativně konzervativní. Podobně by tomu mělo být i v případě IEA, která svůj aktualizovaný výhled představí dnes.