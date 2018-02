Trump navrhuje v příštím roce deficity téměř 1000 mld. USD, zvýšit výdaje na obranu. Dopravní infrastruktura dostane nové peníze, ale celkově pořád málo.

Trump přestavil plán na investice do dopravní infrastruktury. A s ním i celý rozpočet na fiskální rok 2019 (začíná v říjnu). Plán počítá s 200 mld. USD na dopravní infrastrukturu z federálního rozpočtu v příštích deseti letech. Dalších 1500 mld. USD by měly dodat jednotlivé regiony a soukromí investoři. Plán tak počítá se zvýšením lokálních daní, což narazí na odpor konzervativců. A to i přesto, že dopravní infrastruktura je v USA kriticky podinvestovaná.



Podle odhadů by USA potřebovaly investovat cca 3,6% HDP ročně. To představuje více než 600 mld. USD. Ale ne během deseti let, ale ročně. Plán tak není dostačující a navíc narazí na odpor Republikánů.

Plán celého federálního rozpočtu počítá s deficitem téměř 1000 mld. USD v příštím roce. To je dvojnásobek toho, co Trump sliboval. Přitom realita bude pravděpodobně ještě horší poté, co došlo k dohodě o zvýšení dluhového stropu. Je tak pravděpodobné, že dojde ještě k úpravám tak, aby prošel Kongresem.



Vláda USA chce privatizovat Mezinárodní vesmírnou stanici. S financemi z rozpočtu pro ni počítá jen do roku 2024.



David Navrátil