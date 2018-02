Přichází Kingdom Come: Deliverance. Na financování se podílel i crowdfunding

Tuzemské herní studio Warhorse v úterý po několika letech odkladů vydává svou zásadní hru Kingdom Come: Deliverance. Část peněz, přes 1,1 milionu liber (cca 31,5 milionu korun), na jeden z nejdražších českých herních titulů vývojáři získali od fanoušků prostřednictvím crowdfundingového financování. Vyplývá to z údajů Warhorse Studios.



Ve Warhorse Studios má většinový podíl 70 procent finančník Zdeněk Bakala. Podle informací v médiích byly celkové náklady na hru ve stovkách milionů korun a většinu zaplatil právě Bakala.



Kingdom Come patří do skupiny tzv. RPG (role playing game) her. Odehrává se jako reálný příběh ve středověkém Česku, zmítaném válkami a nepokoji. I když hra vznikla v českém studiu, vyjde v angličtině bez kompletní české lokalizace, pouze s českými titulky.





Kingdom Come bude podle odborníka na tuzemský herní trh Martina Bacha patřit mezi nejdražší hry, které kdy v ČR vznikly. Z hlediska nákladů bude zhruba na stejné úrovni jako Mafia II (vývojářem je 2K Czech) nebo série Arma (Bohemia Interactive Studio)."Moc velkých projektů typu KCD u nás samozřejmě nevzniká a mnohem častější jsou finančně méně náročné projekty. Ale několik let je ve vývoji například hra DayZ od Bohemia Interactive, u které si troufám říct, že už Kingdom Come: Deliverance rozpočtem překonala a k vydání má stále poměrně daleko. Finančně rozmáchlejší tituly pak dělají třeba i Madfinger Games nebo Craneballs, ale v obou firmách na hrách pracují spíše desítky než stovky lidí," řekl ČTK Bach.Kingdom Come: Deliverance vychází na PC, Xbox One a PlayStation 4. Cena v předprodeji začíná na zhruba 1300 Kč