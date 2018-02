Úterní obchodní seance 13. 2. 2018

Úterý 13. 2. 2018 ---------------------------------

USA: DJIA (+1,70 %), S&P500 (+1,39 %) a NASDAQ (+1,56 %).

Evropa: DAX (+1,45 %), CAC40 (+1,20 %), FTSE 100 (+1,19 %).

Čína: Hang Seng (+1,44 %), Shanghai Comp. (+0,96 %), CSI 300 (+1,15 %).

Japonsko: Nikkei 225 (-0,65 %).

-------------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-------------------------------------------------------------

GBP: (10:30) – Indexy spotřebitelských cen (CPI) za leden

USA: (14:00) – Projev členky FOMC – Loretta J. Mester (Clevenland)

------------------------------------------------------------

/CL: (22:30) – Týdenní změna zásob ropy dle API: oček. ?, min. +1,05 M

------------------------------------------------------------

Zámořské akciové trhy vstoupily do nového týdně na vlně optimismu a hlavní indexy připsaly v průměru jeden a půl procenta. Investoři nadále sledovali především vývoj výnosů na dluhopisovém trhu. Obchodníci by se neměli předčasně radovat, jelikož nás čekají středeční data americké inflace, která by mohla opětovně vyděsit trhy z dalšího urychlení růstu úrokových sazeb – stejně jako tomu bylo v minulém týdne. Zpráva z počátku února o překvapivě příznivém vývoji amerického trhu práce signalizovala, že inflace i úrokové sazby ve Spojených státech se budou zvyšovat rychleji, než se předpokládalo. To vyvolalo růst výnosů amerických státních dluhopisů a výprodej akcií. Za povšimnutí včera stály akcie společností AAPL (+4,03 %), MU (+4,40 %) a AMD (+ 3,27%).

Americký prezident Donald Trump dnes představil svůj druhý rozpočtový plán, který se mimo jiné zaměřuje na slíbené výdaje na infrastrukturní projekty. Nový návrh rozpočtu počítá i se zvýšením výdajů na obranu či výdaji na výstavbu zdi na hranici s Mexikem. Celkové výdaje by podle rozpočtového návrhu, který Bílý dům posílá do Kongresu, měly příští rok činit 4,4 bilionu USD a deficit se má pohybovat kolem jednoho bilionu USD. Navzdory předchozím slibům by měl rozpočet v příštích deseti letech zůstat v deficitu.

Čínské akciové trhy dnes v noci navázaly na včerejší optimismus a připisují přes jedno procento. Pouze japonský Nikkei, který nebyl během pondělní obchodní seance obchodován z důvodu tamního svátku, se dnes drží v červených číslech. Dnes se nových dat opět nedočkáme, proto investoři budou spíše vyčkávat na středeční inflační report USA. Zajímavý dnes však bude report institutu API o vývoji zásob ropy v USA. Ceny ropy v pondělí zamířily vzhůru. Smazaly část ztrát z předchozího týdne, kdy utrpěly nejprudší týdenní propad za dva roky. Za růstem cen stojí oživení na akciových trzích a slabší dolar. Evropské trhy dnes otevřou kolem červené nuly.

Výsledková sezóna 4Q 2017* - MetLife (MET), Under Armour (UAA), Western Union Company (WU)

