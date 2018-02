Morgan Stanley se zbavuje akcií Komerční banky

Americká finanční skupina Morgan Stanley, ještě před reportem loňských hospodářských výsledků a tedy i navrhovanou letošní dividendou 47 korun, výrazně snížila svůj podíl v Komerční bance. Stáhla se tak z pozice jednoho z největších minoritních akcionářů, když se se svým podílem dostala nově již pod povinnou oznamovací hranici.

Foto: W4T

Více než 1,5 roku nebylo známo, jak Morgan Stanley nakládá se svým podílem v Komerční bance. V červnu 2016 oznámila, že v bance na hlasovacích právech ovládá podíl 1,56 %. Tím, že do letošního roku neinformovala dle zákona o změně, bylo tak jen patrné, že se její angažovanost v domácí třetí největší bance pohybuje v rozmezí od jednoho do tří procent.

Nyní z regulatorního hlášení k letošnímu 31. lednu nově vyplynulo, že podíl se musel v čase vyšplhat až na 2,18 %, nicméně Morgan Stanley právě ke zmiňovanému konci ledna podíl snížila na 1,25 %. Uplynuly navíc jen dva dny a Morgan Stanley k 2. únoru uvádí pokles podílu na jen 0,86 %, tedy pod povinnou oznamovací hranici.

Analytik Jiří Zendulka komentuje: „Morgan Stanley držela podíl v Komerční bance také skrze práva na půjčené cenné papíry, jednalo se nicméně o zanedbatelný podíl. Naposledy o 0,03 %, většinu podílu vždy držela přímo. Z hlášení tak plyne, že během jen dvou dnů se musela zbavit minimálně 700 tisíc akcií Komerční banky řádově za alespoň 650 milionů korun. Vzhledem k likviditě akcií Komerční banky na pražské burze v daném období je patrné, že prodeje se musely uskutečnit na přímo, resp. přinejmenším jejich podstatná část.“

Akcionářská struktura

Jak známo Komerční banku ovládá s podílem přes 60 % francouzská Société Générale. Akcionářská struktura se jinak ve zbytku zdá být stále velmi roztříštěná. V posledních několika letech nelze najít akcionáře, který by disponoval více jak 3 % podílem, resp. nahlásil takový podíl na hlasovacích právech v regulatorním hlášení.

Jako hlavní minoritní akcionáře lze zmínit největší investiční skupinu světa BlackRock či MFS Investment Management, kteří naposledy hlásili podíl necelá 3 %. Bylo to však již v roce 2013. Jejich podíl by se tak měl pohybovat již ve zmiňovaném rozsahu 1 až 3 %.

Z novějších hlášení, z června 2016, lze jako významné akcionáře zmínit singapurský státní investiční fond GIC Private s 2,1 %, americkou Westwood Global Investments s 1,4 % či privátní Harding Loevner s 1,2 %. S oscilací podílu okolo jednoho procenta se v posledních 2 letech pochlubila také JPMorgan či Barclays. Britská banka by nicméně měla od loňské valné hromady držet podíl do procenta.

Podíly v Centrálním depozitáři

Dle stavu účtů v Centrálním depozitáři k 31. 12. 2017 lze najít mezi minoritními akcionáři Komerční banky další jména. Nejspíše se však jedná především o majetkové účty správců, kteří drží akcie Komerční banky pro reálné vlastníky. Přímé vlastnictví lze dle všeho vidět u zmiňované singapurské GIC Private s 1,8 % či JPMorgan s 1,4 %.

Aktuální přehled akcionářů s více jak 1% podílem k 31. 12. 2017

Zdroj: Komerční banka

Závěrem lze doplnit, že zatímco do ovládání Komerční banky hrají prim zahraniční vlastníci, co do počtu pak domácí rezidenti. Zatím z posledně dostupných údajů (ke konci roku 2016) bylo z celkových 46 801 akcionářů na 41 789 z ČR. Zahraniční vlastníci však ovládali přes 95 % kapitálu.

Více zpráv k tématu Morgan Stanley