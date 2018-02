Bude pokračovat spekulativní mánie kolem kryptoměn?

Autor: Jacob Pouncey, analytik kryptoměn, Saxo Bank

Kryptoměny v roce 2017 rozdrtily veškeré předpovědi a ovládly novinové titulky. Rok 2018 bude však pro tento dospívající obor mnohem složitější, přestože doteď rostl milníkovými skoky. Buď bude rozvíjející se trh s krypto aktivy „zničen“ nebo nadále poroste. Optimisté čekají, že se trh dostane až k bilionu USD, zatímco pesimisté předpokládají rostoucí vliv regulace a možná i přímý zákaz kryptoměn. To v případě, že se monetární orgány rozhodnou, že se tato oblast vymkla kontrole a představuje přímé ohrožené monopolu na peníze.

Pokud bude trh pokračovat s energií získanou v posledním čtvrtletí 2018, není bilion dolarů zas tak nemyslitelný cíl. Zejména když si uvědomíme, že trh jen ve 4Q 2017 zečtyřnásobil svůj objem na 600 mld. USD, viz graf níže.



Zdroj: Coinmarketcap.com

Co říkají fundamentální ukazatele?

Klíčovou dynamikou trhu je, že kryptoměny rostou o stovky tisíc uživatelů týdně; na trhu přibývá zhruba sto tisíc uživatelů denně. Google Trends naznačuje, že v rozvíjejících se zemích tvoří kryptoměny obrovský objem vyhledávání, zatímco v rozvinutých zemích probíhají největší směny. To je dáno současnou situací na trhu, kdy rozvíjející se ekonomiky čelící hyperinflačním režimům mají z kryptoměn největší užitek, zatímco rozvinuté ekonomiky mají lepší infrastrukturu na to, aby obsloužily bobtnající trh (elektrická síť a IT infrastruktura). Navíc je zde obrovský objem kapitálu, který má o tuto třídu aktiv zájem, a to v takovém rozsahu, že jde spíš o chamtivost než o rozumovou úvahu.

Spekulace trhu

Krypto aktiva se chovají podobně, jako se koncem devadesátých let chovaly akcie dot-com. Společnosti, jako je Kodak (KODK) a Long Blockchain Company (LBCC) zažily obrovský nárůst hodnoty svých akcií poté, co ohlásily vytvoření blockchainů, stejně jako společnosti, které si tehdy v éře internetové bubliny ke svému názvu přidaly „dot.com“. Na vrcholu éry dot-com si název změnilo více než 100 společností. Podobně i nyní očekáváme, že než spekulativní fáze skončí, vznik blockchainů ohlásí v prvním čtvrtletí roku 2018 ještě více firem.

V tuto chvíli vidíme v investičním krypto prostoru přes 120 hedgeových fondů zaměřených na krypto aktiva. Americká Komise pro cenné papíry zatím zaznamenala nárůst počtu žádostí o ETF blockchainy a kryptoměny u více než tuctu ETF, které čekají na schválení. Kromě toho obdržela Komise pro cenné papíry i žádosti pro spekulativní a inverzní ETF v nestabilním krypto prostoru. Tyto nástroje nabídnou snadnější přístup pro dychtivé drobné a firemní investory a umožní větší tok kapitálu do krypto prostoru a díky tomu budou spekulace moci pokračovat. Některé tyto ETF budou na trh uvedeny již toto čtvrtletí a většina z nich, budou-li schváleny, se objeví v průběhu letošního roku.

Je tu však jeden zajímavý aspekt výnosů krypto aktiv: nemají žádnou korelaci s finančními trhy

Zdroj: Sifr Data 90 denní výnosy za období 14. října – 12. ledna

Trendy trhu

Jedním z hlavních trendů trhu v roce 2018 by mohlo být pokračování zániku Bitcoinu. Podíl Bitcoinu jako procento celého trhu kryptoměn je na svém nejnižším minimu, což odráží růst ostatních krypto aktiv, která byla často vytvořena teprve loni. Tyto projekty nemají vůbec žádné produkty, pouze dokumentaci a technologické manuály. Zahrnují oblasti jako hazard a hry až po zdravotní péči a pojištění. V prvním čtvrtletí 2018 můžeme na trhu očekávat více takových projektů a každý z nich se bude holedbat, že ve svém oboru přináší skutečnou krypto revoluci. To opět jen podpoří další spekulace na tomto trhu.

Dominance Bitcoinu na trhu by se mohla v prvním čtvrtletí 2018 navrátit, nebo možná uvidíme pokračující inflaci dalších krypto aktiv, které nakonec zanechají Bitcoin za sebou. V dlouhém období se celý krypto trh dočká obecné konsolidace počtu projektů, protože většina krypto měn neuspěje.



Zdroj:Coinmarketcap.com

Ethereum – nový vůdce krypto prostoru?

Pokud si má krypto prostor najít nového vůdce, zdá se, že Ethereum by mohlo být tím krypto aktivem, které lze využít i v reálném světě. Ethereum před sebou mělo skvělou budoucnost, když se pohybovalo kolem úrovně 300 USD, a nyní, když narostlo čtyřnásobně, vypadá budoucnost v delším časovém horizontu (24 měsíců) pro mladou síť opět slibně. Ethereum zpracovává denně více než 1,25 milionu transakcí v objemu desítek miliard dolarů. Počet žádostí na budování na základě této sítě neustále roste. Pokud by však tyto projekty začaly selhávat, sníží se užitečnost Etherea a cena se příslušně propadne.

Riziko investování do krypto aktiv je vysoké a investoři by podle toho měli diverzifikovat svá portfolia. Pokud bude pokračovat tržní trend z předchozího čtvrtletí, zažije trh zrod nové třídy aktiv. Pokud dojde ke krachu trhu, regulační orgány se pustí do všech účastníků a zpomalí růst technologií obtěžující byrokracií, která by celé odvětví mohla vrátit o celé roky.

O autorovi:

Jacob Pouncey začal pro Saxo Bank pracovat v roce 2017 jako odborník na krypto aktiva. Oblast kryptoměn a blockchainů sleduje od roku 2013. Jacob se zaměřuje na hloubkovou analýzu krypto trhů s hlubokým porozuměním technologií a fundamentálních ukazatelů, které ovlivňují prostor krypto aktiv. Jacob se ve své tržní analýze obvykle zaměřuje na středně- a dlouhodobé ukazatele.