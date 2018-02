Souhrn zpráv ze společností: ČEZ, O2, Unipetrol, Philip Morris

ČEZ: Vláda plánuje sestavit tým odborníků, který bude s vedením ČEZu diskutovat o návrzích na rozdělení společnosti. Neměli by tam být zastoupeni akcionáři nebo zástupci konkurenčních společností. Návrhů je několik, samotný ČEZ preferuje rozdělení na dvě části (tradiční a regulovanou). Tradiční část by stát vlastnil ze 100 %, což by mu umožnovalo nerušenou dostavbu jaderných elektráren. Regulovaná část by se obchodovala na burze.

Předpokládáme, že pokud by k rozdělení došlo, byl by to pro investory velmi zajímavý příběh. Za předpokladu, že by z ČEZu vznikly dvě společnosti, z nichž jedna by byla plně ve vlastnictví státu, očekávali bychom navíc k našemu ocenění prémii za výkup minorit. Zprávu hodnotíme pozitivně, protože by to vyřešilo problém a hrozbu dostavby jaderných bloků. Navíc vzroste hodnota společnosti.

Podle informací Lidových novin dozorčí rada ČEZu odložila rozhodnutí o prodeji bulharských distribučních aktiv. Výbor pro strategii si totiž vyžádal další posudek k doplnění stávajících dvou. Výbor se chce údajně zabývat způsobem financování transakce ze strany kupce, tj. pravděpodobně firmy Inercom Bulgaria. Odhaduje se, že prodej celkem 6 společností v Bulharsku by mohl ČEZu vynést přes 8 mld. Kč.

O2 CR: Investiční skupina PPF (majoritní akcionář v O2 CR) má údajně zájem o aktiva norského Telenoru v regionu CEE (Maďarsko, Bulharsko, Srbsko a Černá Hora). Tisk rovněž spekuluje, že by toto mohla být jedna z cest, jak učinit telekomunikační aktiva skupiny atraktivnější pro možný budoucí prodej. Citován je především možný čínský kupec. Údajný zájem PPF o další aktiva ze sektoru telekomunikací budeme sledovat i v návaznosti na možné zapojení samotné O2 CR. Vnímáme několik možných scénářů od zapojení O2 CR do akviziční činnosti až po možný budoucí prodej některému ze strategických investorů.



Unipetrol: Dozorčí rada polské PKN Orlen, která vlastní v Unipetrolu 63 %, odvolala včera vedení společnosti. Odvolán byl gen. ředitel společnosti Wojciech Jasinski, jeho zástupce Miroslaw Kochalski a šéfka investic Maria Sosnowska. Důvod odvolání nebyl uveden. Novým šéfem společnosti se stal Daniel Obajtek, dosavadní šéf společnosti Energa.

PKN Orlen uvedl, že v ukončené dobrovolné nabídce na Unipetrol přesáhne hranici 90 % na vlastnické struktuře. Jen připomínáme, že vypořádání nabídky proběhne 23.2.2018 a dosažení zmíněné hranice bylo jednou z podmínek nabídky. Zároveň se tím naplňuje náš názor, že PKN Orlen přesáhne 90 % a nelze vyloučit další kroky, které mohou vést k vytěsnění minorit a následnému stažení akcií z veřejného obchodování. Informaci považujeme za neutrální vzhledem k tomu, že odpovídá našemu základnímu scénáři vývoje.

Unipetrol oznámil, že Wojciech Jasiński odstoupil z funkce člena dozorčí rady Unipetrolu. Připomínáme, že Wojciech Jasiński byl odvolán z pozice generálního ředitel mateřské společnosti Unipetrolu polské skupiny PKN Orlen. Po personálních změnách v PKN se dají podobné kroky čekat i v Unipetrolu.

Philip Morris: ČR Podle informací deníku E15 navrhuje Ministerstvo financí zdanění zahřívaných tabákových výrobků. To by se týkalo produktu iQOS, vyráběného Phillip Morris ČR. Vyjádření ministerstva naznačuje, že zdanění zahřívaného tabáku by se odvíjelo od současné spotřební daně na běžné tabákové výrobky. Pokud by k takové novelizaci došlo, daň by zvýšila cenu výrobku a mohla snížit poptávané množství. Zpráva zatím neuvádí, zda má novelizace dostatečnou podporu v parlamentu a kdy by k ní mohlo dojít.