Letos budou trendem zkrácené úvazky. Zaměstnavatelé řeší nedostatek lidí i zajímavou nabídkou flexibilních brigád

Praha, 12. února 2018 – Loňský rok byl ve znamení růstu mezd, budou hitem letošního roku částečné a flexibilní úvazky? Ještě před několika lety byl téměř neřešitelný problém najít zaměstnání na zkrácený úvazek – lidí totiž bylo dost a zaměstnavatelé raději obsadili místo člověkem pracujícím na plný úvazek. Rekordně nízká nezaměstnanost, ale i změna trendu, kdy lidé kladou podstatně větší důraz na to, aby kromě práce stihli i „žít“, vede v současné době k tlaku na rozvolnění klasické pracovní doby. Nedostatek lidí na trhu podněcuje k dalším změnám: řada firem nabízí zajímavé brigádnické pozice, které lidem umožňují pracovat jen pár hodin denně nebo dokonce týdně.



Podle údajů Profesia.cz na nabídky zkrácených úvazků reaguje v průměru o třetinu více zájemců. A nejde zdaleka jen o matky pečující o malé děti, pro které je často téměř nemožné skloubit osmihodinovou pracovní dobu, dojíždění a vyzvedávání dětí. Zkrácené úvazky nebo různé typy flexibilních úvazků umožňují také snazší přivýdělek studentům i důchodcům. Roste také skupina lidí vykonávajících specializované profese, kteří pracují na kratší dobu pro více zaměstnavatelů. Již dlouho je tento trend patrný u některých IT specialistů, začíná se ale prosazovat i v jiných oborech, například ve finančních a účetnických službách nebo v marketingu.



V nabídce méně tradičních úvazků a brigád s flexibilní pracovní dobou jsou progresivní především tzv. „nové“ firmy poskytující moderní služby. Například Dámejídlo.cz, jednička na poli zprostředkování a dovozu jídla z restaurací, nedávno výrazně rozšířila nabídku pracovních pozic pro kurýry. „Zavedli jsme pozice pro lidi, kteří pokrývají dobu polední a večerní špičky. Jde o většinou tříhodinové směny od 11 do 14 a od 18 do 21 hodin. Lze je ale na míru na základě dohody obou stran také prodloužit nebo zkrátit,“ říká CEO DámeJídlo.cz Jan Matějů. „Touto nabídkou cílíme především na studenty a aktivní důchodce. Výhodou je, že tito kurýři nemusí pracovat pravidelně, ani vykazovat minimální počet hodin,“ prozrazuje.



Tento trend se ale začíná projevovat i u velmi tradičních společností. „Na některých pozicích, kde to fungování firmy dovoluje, nabízíme našim pracovníkům flexibilní pracovní úvazky,“ říká Ivan Pavlíček ze společnosti Next, která vyrábí bezpečnostní dveře a další zabezpečovací prvky. „Jde například o techniky zajišťující zaměření dveří, kteří se se zákazníky domluví snadněji na dobu mimo tradiční pracovní hodiny. Výsledkem je spokojený zaměstnanec, který si může uspořádat pracovní rozvrh podle svých potřeb i klient, jemuž tak můžeme snáz vyjít vstříc.“



„Určité rozvolňování tradičního schématu pracovní doby lze pozorovat už několik let, ale současná situace na pracovním trhu vede k akceleraci tohoto trendu,“ říká Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz. „Problematika flexibilních pracovních úvazků se často zužuje na to, že lidé chtějí pracovat méně, což většinou není pravda. Zejména u tvůrčích a kreativních profesí nelze dobrý výsledek ‚vysedět‘, a tak i pro zaměstnavatele je přínosnější nechat tyto lidi pracovat v době, kdy jim to vyhovuje. Navíc ohlasy od zaměstnavatelů nám potvrzují, že zavedení flexibilních úvazků u většiny lidí vede k vyšší efektivitě práce,“ uzavírá Michal Novák.