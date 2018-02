Zákon o zveřejňování majetků komunálních politiků může lidi odradit, uznává Babiš

Téměř dvě stovky klíčů od radnic už obdržel premiér Andrej Babiš od představitelů samospráv. K protestní akci je vyzvalo Sdružení místních samospráv. Má vládu upozornit na skutečnost, že zákon o majetkovém přiznání politiků je příliš přísný a řadu lidí odradí o práce pro obec či město. Představitelé samospráv totiž musí uvádět svůj majetek a do registru může nahlížet každý. Komunální politici to chtějí změnit a dnes o tom jednali s premiérem v demisi Andrejem Babišem.

Nedostatkem informací o dopadu zákona na regionální politiky dnes vysvětloval premiér v demisi Andrej Babiš, proč vláda neschválila ani jeden z poslaneckých návrhů na změnu Zákona o střetu zájmů. „Škoda, že starostové s těmito informacemi nepřišli dřív, než jsme to projednávali na vládě. Je to specifická situace, ti lidé to dělají nezištně a je potřeba se na to tedy podívat. Zítra máme jednání poslaneckého klubu a já jsem připraven o tom diskutovat. Tak uvidíme, jak se to všechno vyvine,“ řekl Babiš po jednání se zástupci samospráv v čele s předsedou Svazu měst a obcí Františkem Luklem. Premiér v demisi uvedl, že požádal předsedu Sněmovny a svého stranického kolegu Radima Vondráčka, aby svolal jednání pracovní skupiny, která se bude vládou zamítnutými poslaneckými návrhy zabývat. Vzhledem k tomu, že většina poslanců je aktivní i v regionální politice, dá se očekávat, že se budou snažit, aby nějaká změna zákona byla přijata.

Předseda Svazu měst a obcí František Lukl zdůraznil, že starostové nechtějí tajit svůj majetek, ale nechtějí, aby přehled o jejich příjmech, či rodinném majetku měl kdokoliv a navíc anonymně. „Chceme, aby informace o našich majetkových poměrech byly vydávány na požádání konkrétním osobám, nebo kontrolním a dozorovým orgánům. Shodli jsme se, že bysme konkrétní detaily vyřešili v pracovní skupině napříč politickým spektrem. Tu svolává předseda Sněmovny Radim Vondáček,“ řekl na tiskové konferenci Lukl. Podle dřívějších informací Svazu měst a obcí například v městysi Dolní Čermná musel rezignovat tamní radní, který pracuje jako vyšší bankovní úředník, jelikož mu smlouva se zaměstnavatelem neumožňuje zveřejňovat plat v bance.

„Stávající podoba zákona o střetu zájmů neopodstatněně a nepřiměřeně zasahuje do soukromí zastupitelů obcí, měst a krajů. U majetkových údajů, které jsou v přiznáních uváděny, a které se týkají i nikoliv veřejně činných osob, ale i manželů/manželek, hrozí zneužití. Situace je dost paradoxní, protože ochrana osobních údajů se naopak zpřísňuje, a to v souvislosti s evropským nařízením o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR, které nabude účinnosti 25. května 2018. Úspěšní a pracovití lidé si tak často říkají, že do veřejné sféry ani nevstoupí, protože se jim jednoduše nechce takové údaje, které by mohly ohrozit jejich bezpečnost (třeba kvůli závisti) zveřejňovat. Nikdo soudný přece nemůže chtít, aby se zastupitelé před veřejností svlékali do naha, byli oběťmi každodenní závisti, vydírání či dokonce objektem krádeží. Jenže právě to jim hrozí, pokud zůstane zachováno současné znění zákona o střetu zájmů. Kverulanta, co by data z přiznání zneužil, totiž bohužel najdeme všude,“ říká k ožehavému tématu předseda Svazu měst a obcí František Lukl.

Babiš je po jednání se zástupci samosprávy nakloněn nějaké úpravě zákona. „Je těžké dostat do komunální politiky lidi a tohle je může odradit. Bude tedy potřeba o tom jednat, ale teď nemohu říct, že by vládní stanovisko neplatilo. Já nejsem vláda. Zítra tedy zasedá náš klub, já budu tlumočit výsledky tohoto jednání. Teď je tedy řada na Sněmovně,“ dodal Babiš.

Klíče od radnic pošlete premiérovi, vyzvali starosty zástupci sdružení samospráv

Téměř 200 klíčů od radnic už dostal poštou premiér Andrej Babiš. K symbolické akci vyzvali své členy a sympatizanty šéfové další významné organizace komunálních politiků, Sdružení místních samospráv. Impulsem byly výsledky loňského průzkumu mezi více než 500 respondenty. Zjišťovali v něm dopady zákona na ochotu lidí angažovat se v komunální politice. „Polovina respondentů zvažuje, že již nebude kandidovat, a zákon o střetu zájmů uvádí jako hlavní důvod či jeden z důvodů,“ říká Věra Kovářová, členka předsednictva SMS ČR a jedna z předkladatelek novely poslaneckého klubu STAN. „Již od podzimu registrujeme, že komunální zastupitelé a radní kvůli zákonu rezignují na své pozice. V obci Knínice na Vysočině rezignoval v září starosta i místostarosta, nikdo z dalších zastupitelů není ochoten tyto funkce vykonávat a obec již od podzimu marně naléhá na krajský úřad a ministerstvo vnitra a spravedlnosti, aby situaci řešily. Předpokládám, že toto nebude ojedinělý případ,“ dodává Věra Kovářová.

Stejný názor má také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. „Od samého počátku platnosti zákona upozorňujeme, že pro blížící se komunální volby bude řada lidí zvažovat, zda kandidovat. Na menších obcích může být problém vůbec kandidátní listinu sestavit, což je ostatně mnohdy komplikované již nyní. Pokud urychleně zákon nezměníme, přijdeme v komunální politice o lidi, kteří jsou vzhledem ke své profesní zkušenosti velkým přínosem pro fungování obce,“ uvedl hejtman Martin Netolický. Zastupitelstvo Pardubického kraje se v prosinci loňského roku připojilo k prohlášení na změnu zákona, které inicioval Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko. Signatářem petice byl také hejtman Martin Netolický.

Jiří Reichl

