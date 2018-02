Jak správně založit e-shop?

Při zahájení on-line podnikání a založení e-shopu nestačí mít jen promyšlenou obchodní stránku, ale je třeba se věnovat také právním aspektům podnikání. Při založení e-shopu je totiž nutné splnit podmínky nejednoho právního předpisu.

Oprávnění podnikat

„V první řadě je potřeba si uvědomit, že při provozování e-shopu budete vystupovat jako podnikatel. Je tedy nezbytné nejdříve získat příslušné živnostenské oprávnění. To dostanete do týdne na jakémkoli živnostenském úřadě,“ začíná výčet Ondřej Preuss, provozovatel webu DostupnyAdvokat.cz.



Pro vaše podnikání si musíte také vybrat správnou formu podnikání. V počátcích bude stačit, když budete podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná (tzv. podnikání na živnostenský list). V případě růstu podnikání už ale bude vhodné uvažovat o založení obchodní společnosti, kdy pro provozovatele e-shopu bude nejčastější společnost s ručením omezeným.



„Oproti podnikání na živnostenský list bude hlavní výhodou větší důvěryhodnost podnikání a také to, že nebudete ručit za veškeré závazky z podnikání. Jako osoba samostatně výdělečně činná totiž odpovídáte za dluhy z podnikání celým svým osobním majetkem, i když by tento majetek nesouvisel s vašimi podnikatelskými aktivitami,“ vysvětluje Ondřej Preuss.



Pokud se rozhodnete podnikat s dalšími společníky, vyjasněte si předem vzájemné vztahy a odpovědnost za činnosti při provozování e-shopu. Vedle živnostenského oprávnění je třeba myslet také na registraci u finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny. Pokud svému e-shopu vytvoříte logo, bude vhodné ho registrovat jako vaší ochrannou známku, aby ji nemohla využívat jiná osoba. Registrace ochranné známky se provádí u Úřadu průmyslového vlastnictví.

Zaměstnanci

Pokud budete provozovat pouze malý e-shop, pak na jeho provoz nejspíše vystačíte sami. U větších e-shopů je ale potřeba počítat s tím, že k jejich provozu budete muset najmout zaměstnance. Při kratších pracovních úvazcích bude vhodné využívat dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce, které jsou z daňového hlediska pro zaměstnavatele nejvýhodnější. Musíte ale počítat s tím, že podle dohody o provedení práce nesmí zaměstnanci pracovat víc než 300 hodin v kalendářním roce, u dohody o pracovní činnosti pak zaměstnanci mohou odpracovat nanejvýš 20 hodin týdně. Pokud zaměstnanec bude vykonávat práci ve větším rozsahu, pak s ním uzavřete pracovní smlouvu. Jako zaměstnavatel budete za své zaměstnance muset také odvádět daň z příjmu a sociální a zdravotní pojištění.

Obchodní podmínky

Při prodeji na internetu vzniká stejný právní vztah, jako by došlo k prodeji v běžném kamenném obchodě. Prodej v e-shopu ale vyžaduje podrobnější úpravu, kterou budou obsahovat obchodní podmínky. Co by v nich mělo být?



Obchodní podmínky nahrazují obsah smlouvy. Většina kupujících ale bude na e-shopu vystupovat jako spotřebitel - nepodnikatel. „Vůči spotřebitelům je možnost odchýlení se od zákona ve smluvních podmínkách značně omezená, zákonodárce zde chrání především práva spotřebitelů,“ varuje advokát Preuss. Do obchodních podmínek tak není možné vložit smluvní pokutu nebo rozhodčí doložku a další zákonem zakázané ujednání. Je naopak nutné spotřebiteli poskytnou velké množství informací, například o možnosti odstoupit od smlouvy ve 14denní lhůtě po obdržení zakoupeného zboží nebo o právu obrátit se na Českou obchodní inspekci v případě sporu s prodejcem. Nesprávně sepsané obchodní podmínky můžou vést k pokutě od ČOI, je tedy důležité jim věnovat velkou pozornost.

Smlouvy s dodavateli

Pro bezproblémový chod e-shopu je také potřeba zajistit dostatečné množství zboží a v případě potřeby také zajistit jeho doplňování. Od počátku podnikání je proto vhodné mít s dodavateli uzavřené smlouvy, na základě kterých budete zboží v případě potřeby objednávat, včetně sjednání závazných termínů dodávek. Pouze tímto předejdete situaci, kdy byste nebyli schopni zákazníkům objednané zboží včas dodat.



Přesně sjednanými podmínkami s dodavateli budete předcházet také tomu, aby váš rozpočet netížily nezaplacené faktury, protože budete schopni lépe plánovat své finanční toky. Pokud váš obrat přesáhne jeden milion korun za posledních 12 měsíců, musíte počítat s tím, že se stanete plátcem daně z přidaného hodnoty. Jak při nákupu, tak při prodeji zboží proto bude nutné zohlednit v cenách DPH.

Ochrana osobních údajů zákazníků

Při provozování e-shopu budete každodenně pracovat s osobními údaji svých zákazníků. S těmi je třeba zacházet v souladu se zákonem a nařízením Evropské unie (GDPR). Je tedy nutné předem získat jednoznačný souhlas zákazníka se zpracováním těchto údajů.



„Existenci souhlasu musíte být schopni po celou dobu zpracování osobních údajů prokázat. Souhlas se zpracováním osobních údajů musí rovněž provázet náležité poučení o účelu a způsobu tohoto zpracování,“ vysvětluje Ondřej Preuss z webu DostupnyAdvokat.cz. Pokud budete uchovávat osobní údaje zákazníků, je také nutné se nejprve zaregistrovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů.