Pražská burza minulý týden: Zprávy z trhu a oznámené výsledky

V uplynulém týdnu trh sledoval výsledkovou sezónu a dění na dluhopisových trzích v zámoří. Výsledková sezóna nadále pokračuje v pozitivním duchu a reportovaná čísla jsou z 80 % nad odhady jak u tržeb, tak u čistého zisku. Dluhopisový trh v zámoří se dostal pod prodejní tlak a výnos na desetiletých státních dluhopisech se vyhoupl nad 2,85 %, což je úroveň z přelomu let 2013/14. Důvodem je dobrá makroekonomika, výhled na vyšší inflaci, výhled Fedu na zvyšování sazeb a vyšší potřeba dluhového financování USA, k čemuž přispěla také nová daňová reforma (sníží příjmy). Zvyšující se výnosy tlačí na cenu rizikových aktiv. Americké akciové indexy zažily v průběhu týdne volatilní seance a více jak odevzdaly všechny zisky, které dosud v průběhu letošního roku získaly. Ani domácí index PX se neubránil prodejnímu tlaku a týden zakončil se ztrátou 2 % na úrovni 1107 bodů.

Nejvíce klesající akcií týdne byl Stock Spirits (80,3 Kč; -6,18 % t/t). Na titulu nebyla zveřejněna žádná kurzotvorná informace. Titul již druhým týdnem korigoval předchozí prudký růst. Naopak nejvíce rostoucí akcií týdne byl Pegas (912 Kč; +5,8 % t/t). Ta rovněž nepřišla s žádnou kurzotvornou informací. Někteří investoři mohou zřejmě spekulovat na další nabídku odkupu a využívat výrazného rozdílu mezi současnou cenou na trhu a cenou v rámci nedávné nabídky.



Oznámené výsledky hospodaření

Moneta oznámila za 4Q 2017 čistý zisk ve výši 804 mil. Kč, v souladu s naší projekcí a mírně pod odhady trhu. Mírně lepší byl výsledek na úrovni provozních výnosů, nicméně růst personálních a ostatních administrativních nákladů byl výrazně rychlejší, než jsme očekávali, a tak provozní zisk ve výši 1 088 mil. Kč je pro nás zklamáním. Dalším negativním překvapením je pro nás odpis goodwillu u Moneta Leasing ve výši 104 mil. EUR. Výsledek na úrovni čistého zisku tak oproti odhadům zachránily pouze opravné položky, kde zisk z prodeje nesplácených úvěrů a rozpouštění dříve vytvořených opravných položek byly vyšší než tvorba nových. Objem úvěrového portfolia (čisté úvěry) vzrostl o 10,6 %.

Management dále představil výhled pro tento rok a do roku 2020, který počítá s růstem úvěrů o více jak 9 % letos a o více jak 10 % ročně do roku 2020, provozními výnosy minimálně 9,5 mld. Kč (10,5 mld. Kč do 2020), provozními náklady 4,9 mld. Kč (5,1 mld. Kč do 2020), rizikovými náklady v rozmezí 45 – 55 b.b. (70 – 80 b.b.) čistým ziskem 3,4 mld. Kč (3,8 mld. Kč) a návratností vlastního kapitálu (ROTE) více jak 14 % (15 % do 2020). Oproti našim dosavadním projekcím je výhled čistého zisku v souladu pro tento rok a lepší pro rok 2020 (dosavadní oček. 3,6 mld. Kč).

Management dále navrhne dividendu ze zisku minulého roku ve výši 8 Kč na akcii (104% výplatní poměr a 9,7% hrubý dividendový výnos). V období 2017 – 2020 pak plánuje kumulovanou dividendu v objemu 11,5 mld. Kč (22,5 Kč na akcii). Výše dividendy je pro nás výrazným zklamáním. Zmíněná kumulovaná dividenda naznačuje, že společnost již nebude vyplácet žádný přebytečný kapitál, výplatní poměr bude okolo 70 % čistého zisku a hrubý dividendový výnos v dalších letech okolo 6 %.

Čistý zisk za 4Q sice naplnil odhady, nicméně provozní úroveň zklamala. Představený výhled hodnotíme pozitivně a ukazuje se, že by se pokles výnosů měl již zastavit a výnosy i čistý zisk by měly začít opět růst. Největším zklamáním je pak pro nás očekávaná výše kumulované dividendy pro roky 2017 – 2020, kde jsme očekávali vyšší dividendu z přebytečného kapitálu i v příštím roce. Na druhou stranu nižší dividenda je částečně důsledkem rychlejšího růstu úvěrů, což Monetě pomůže z dlouhodobého pohledu.

Komerční banka reportovala za 4Q 2017 výsledky, které výrazně překonaly očekávání na všech úrovních. Úrokové výnosy se po několika letech opět vrátily k růstu v meziročním srovnání (+1 % na 5 323 mil. Kč). Čistá úroková marže mírně vzrostla oproti 3Q (z 2,2 na 2,3 %), k čemuž přispělo zvyšování úrokových sazeb ze strany ČNB. Objem úvěrů očištěný o repo operace vzrostl pouze o 2 % r/r na 606 mld. Kč. Růst výnosů z poplatků byl tažen především poplatky z finančních transakcí a cross-sellingu. Provozní náklady zůstávají nadále pod kontrolou, provozní zisk tak vzrostl o 3 % r/r na 4 564 mil. Kč a výrazně překonal očekávání trhu (4 083 mil. Kč). Podíl nesplácených úvěrů pokračuje v poklesu (1,9 % oproti 2,5 % ve 4Q16) a rozpouštění opravných položek bylo stejně jako v předchozích kvartálech minulého roku vyšší, než jejich tvorba. Lepší provozní úroveň a kladné opravné položky vedly k růstu čistého zisku o 22 % r/r na 3 705 mil. Kč, výrazně nad tržním konsensem (3 128 mil. Kč). Management navrhne vyplatit ze zisku minulého roku dividendu ve výši 47 Kč na akcii (5,2% hrubý dividendový výnos). Naše i tržní očekávání bylo 43 Kč. Rozdíl je ve vyšším zisku a dále také v tom, že výplatní poměr je 60 % reportovaného čistého zisku, přičemž původně management naznačoval, že vyplatí 60 % očištěného zisku o mimořádný výnos z prodeje budov. V příštím roce společnost plánuje vyplatit 65 % č. zisku.

Celkově považujeme reportované výsledky za velmi silné. Jediným negativem je poměrně pomalejší růst úvěrů oproti trhu, na druhou stranu se ve výsledcích pozitivně projevuje zvyšování úrokových sazeb a příznivá ekonomická situace v ČR.

CME minulý čtvrtek zveřejnila výsledky hospodaření za 4Q17 a celý loňský rok. Tržby ve 4Q17 vzrostly o 15,4 r/r na 196,2 mil. USD, mírně pod odhadem trhu (198,5 mil.) i naším odhadem (198,8 mil.). Z hlediska zemí bylo tahounem růstu dle očekávání Rumunsko (+9 % r/r v lokální měně), naopak mírným zklamáním je podle nás růst v ČR (+3,4 % r/r v Kč). Zisk před odpisy EBITDA vzrostl o 26,4 % r/r na 67,6 mil. USD, což je v souladu s naším odhadem (67,5 mil.) a velmi mírně pod odhadem trhu (68,1 mil). EBITDA marže meziročně vzrostla o 3,1 proc. bodu na 34,5 %. CME vykázala za 4Q17 čistý zisk 40,6 mil. USD, což je mírně pod odhadem trhu (41,7 mil.) i pod naším odhadem (45,2 mil.), přičemž rozdíl je z našeho pohledu dán mírně větší ztrátou na finanční úrovni a větší daňovou povinností.

Za celý rok 2017 CME zvýšila tržby o 9,1 % na 574,2 mil. USD a zisk EBITDA o 20,9 % na 165,5 mil. USD. Výhled managementu po úpravě o vývoj měnových kurzů podle nás implikoval zisk EBITDA na horní hranici intervalu 158-164 mil. USD, proto je výsledek 165,5 mil. mírně nad cílem.

Management uvedl, že v letošním roce očekává další růst tržeb a zvýšení marží. Prodej chorvatských a slovinských televizí, příjem z konverze warrantů a provozní zisk mají firmě umožnit letos splatit značnou část dluhu a zadlužení se má ke konci roku dostat na čistý dluh/EBITDA = 3. To je podle nás v souladu s očekáváním trhu. Odchylka výsledků od odhadů byla podle nás minimální a výsledky celkově hodnotíme neutrálně.

Management CME na konferenčním hovoru představil výhled, dle kterého čeká letos růst zisku EBITDA o 14 – 16 % při konstantních měnových kurzech. Při současných měnových kurzech to dle managementu implikuje zisk EBITDA 205 mil. USD, což je mírně nad naším očekáváním 200,5 mil. Management také potvrdil, že prodej chorvatských a slovinských televizí má být dokončen v příštích měsících. Výnosy z tohoto prodeje, výnosy z konverze warrantů a cash flow z provozu budou letos použity na snížení dluhu. Zadlužení má ke konci roku klesnout na čistý dluh / EBITDA = 3. Informace považujeme za neutrální.

