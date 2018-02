Výprodej v akciích: Kdy to skončí?

Skutečnost, že během uplynulých pěti obchodních dní zmizelo z akciových trhů v USA skoro pět bilionů dolarů, mohla některým investorům či analytikům přidělat vrásky, stejně jako obrovité výkyvy, které během pár dní rozbily dosavadní dlouhodobě mrtvolný klid na trzích. Po nejhorším týdnu za poslední dva roky by americké akciové trhy mohly v dnešním úvodu vyrazit výše. Naznačují to akciové futures, vyšší kolem 14:30 o zhruba 1,1 procenta.



Jedním z důvodů, jak nejnovější výprodej vysvětlit, je změna inflačních očekávání a toho, co to znamená pro politiku centrální banky, domnívají analytici HSBC. Obdobné názory je podobné slyšet i v tuzemsku. „Výprodeje podle našeho názoru odrážejí primárně strach z utaženější měnové politiky - z konce skoro dekádu dlouhého období, kdy peníze ve vyspělém světě byly “levné”. Souběh relativně silného oživení v USA, v Evropě i v Japonsku dohromady s vylepšující se situací na trzích práce vrací v očích investorů postupně do hry riziko inflace a obecně “dražších” peněz,“ uvedli v dnešním ranním komentáři obdobně analytik Patria Finance Jan Bureš a ekonom ČSOB Petr Dufek.



Názor analytiků na Wall Street je téměř jednomyslný: Ekonomika USA šlape a firemní zisky vypadají robustně, takže akcie jsou i bez ohledu na krátkodobou korekci pořád tím, co nakupovat. Pohled na valuace už je ale temnější. Podle jednoho z názorů se může zdát, že akcie ještě mají kam padat, než najdou pevnější půdu pod nohama.



Širší index amerických akcií S&P 500 je od minulého týdne v pásmu korekce, do kterého se dostal rychlostí, jakou od roku 1950 na této cestě nezažil. Zatímco v prosinci byly valuace podle multiplů u firem zahrnutých do tohoto indexu na 20, nyní jsou na 16,8. To je od roku 2009 jeden z nejrychlejších sešupů. Jenomže aby se ukazatele P/E dostaly tam, kde bylo dno předešlých dvou korekcí, musely by klesnout ještě o trochu víc: na hodnotu 15,5. To by pro index S&P 500 znamenalo sklesat na 2 417 b., tedy zhruba 8 procent pod páteční zavírací hodnotu.

Podle Barryho Bannistera ze společnosti Stifel Nicolaus & Co. stojí za takto „pokřiveným“ trhem investoři, kteří přeceňují rizika vyšších dluhopisových výnosů a inflace. Ti byli během posledních devíti let v podstatě vyhynulým druhem. A index S&P 500 vyrostl na hodnoty, na které si nesáhl od bubliny dot.com v 90. letech minulého století.

Teď, když výnosy desetiletých amerických bondů začaly růst, musejí poměry akciových P/E sestoupit dolů, aby byly pořád atraktivní.

V širším úhlu pohledu vypadají akcie v porovnání s americkými vládními dluhopisy nicméně stále levně. Výnosový spread mezi těmito kategoriemi je v současnosti na více než dvojnásobku průměrné hodnoty za období od roku 1990. Kdyby ale desetileté americké splatnosti vyrostly na 3,65 procent ze současných zhruba 2,8 procenta, akcie by o část svých výhod přišly – ta by v takovém případě sestoupila na 20letý průměr.



Solidně oceněné jsou akcie také podle jiného měřítka. Tento poměrový ukazatel PEG, který bere v potaz ukazatel P/E a budoucí růsty, klesl díky silnějším tržním odhadům firemních zisků poprvé od roku 2012 pod historický průměr, ukazují data Yardeni Research.

Zdroj: BBG