Evropské burzy se po bouřlivém týdnu odrážejí ode dna

Evropské burzy se dnes zvedaly ze šestiměsíčního dna, když na trhu částečně polevovala nervozita z náhlého vzedmutí volatility, která minulý týden vymazala z tržní kapitalizace 1 bilion dolarů.

Panevropský index STOXX 600 při všeobecně založeném růstu posiloval ve 14:15 o 1,2 procenta poté, co páteční seanci uzavřel na nejnižší úrovni od konce srpna. Britský index FTSE 100 přidával 1,1 procenta, německý DAX stoupal o 1,4 procenta.

Index volatility v eurozóně v pondělí ustupoval z nejvyšších hodnot za půldruhého roku, které zaznamenal v předchozích seancích, kdy prudký nárůst inflačních očekávání vyhnal vzhůru dluhopisové výnosy a živil obavy z utahování měnové politiky centrálních bank.

"Vidíme to spíše na krátkodobou korekci než na konec celého cyklu," uvedli ve zprávě stratégové UBS. "Pokud by to mohlo něco změnit, byl by to významný vzestup dluhopisových výnosů, vysoko nad současné úrovně, v kombinaci se zásadními obavami z inflace," uvedli s tím, že fundamenty pro evropské akcie nicméně zůstávají podpůrné.

Na začátek letošního roku nyní index STOXX ztrácí 3,9 procenta.

V čele pondělního zotavení šly sektory vázané na ekonomický cyklus, které během výprodejů z minulého týdne utrpěly nejvíce. Index odvětví základních zdrojů přidával 2,2 procenta. Akcie důlních společností Glencore, Rio Tinto a BHP posilovaly o 1,5 až 2,5 procenta s tím, jak se ceny mědi při mírném oslabení dolaru zvedaly z téměř dvouměsíčního minima. Heineken, druhá největší pivovarnická skupina na světě, naopak oslabovala o 2,5 procenta poté, co snížila letošní cíl růstu provozní marže s odkazem na volatilní prostředí na trhu a akvizici v Brazílii.

Zdroj: Reuters