Z hnízda s polštářem: Kolik a jak spoří čeští rodiče pro své děti

Praha, 12. února 2018 – Pomoci svým dětem s rozjezdem do života se podle Raiffeisen stavební spořitelny a výzkumné agentury SC&C snaží skoro všichni čeští rodiče, a to pochopitelně dle svých finančních možností. Peníze nejčastěji ukládají na stavební spoření.

Na to zajistit své potomky, aby se mohli v pravý čas osamostatnit, myslí drtivá většina dotázaných, kteří žijí v domácnosti s dětmi do 26 let. Každý desátý rodič by přitom svoji ratolest do života rád vybavil částkou přesahující půl milionu korun. V průměru by čeští rodiče svým dětem do pomyslného ranečku nejraději přibalili 310 tisíc korun, přičemž mediánová částka činí 200 tisíc korun. S tím, že si mladí už nějak poradí i bez finanční pomoci od rodičů, počítá pouze každý dvacátý rodič.

Z oněch odpovědných rodičů také skoro všichni (98 procent) skutečně odkládají peníze na budoucnost svých dětí, a to v průměru 1 200 korun měsíčně s mediánem 1 000 korun. Stejně jako ideální představa uspořené částky je i skutečná výše spoření přímo odvislá od příjmů rodiny. Nejvyšší sumy tak spoří rodiče s čistým měsíčním příjmem nad 30 tisíc korun a lidé žijící v Praze.

Jako nejčastější formu spoření pro děti uvedlo 56 procent dotazovaných stavební spoření, zatímco na spořicí účet v bance či investiční životní spoření svým dětem odkládá jen 21, respektive 17 procent rodičů. Podíl spoření ve formě terminovaných vkladů, podílových fondů a dalších bankovních produktů činí jen jednotky procent.

„Stavební spoření se mezi lidmi stále těší vysoké oblibě. V loňském roce jsme uzavřeli téměř 60 tisíc spořicích smluv, z toho přes 8 tisíc bylo pro děti. Podíl dětských smluv se nám meziročně zvýšil o 4 procenta. Rodiče tak využívají možnosti potomkům bezpečně spořit se státní podporou , “ uzavírá Jan Jeníček, předseda představenstva Raiffeisen stavební spořitelny .

Zdroj dat: SC&C, reprezentativní vzorek internetové populace ve věku 25 až 49 let, 509 respondentů

