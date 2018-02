Ještě není pozdě! Investujte s rozumem

Prodělávat není legrace, ale na trzích k nepříjemnosti zvané ztráta dochází docela běžně. Komu by se nelíbilo, kdyby každý pokles cen byl poklidný, dalo se mu mile optimisticky říkat zdravá korekce a byl by rychle vystřídán stabilním a dlouhodobým růstem. Občas to tak zkrátka nefunguje.

Zatím není jasné, zda propady z počátku února 2018 vejdou do historie jako další ze série drobných brnkání na nervy investorů během dlouhodobého růstu cen, nebo jako začátek hlubšího poklesu (korekce, neřkuli medvědího trendu). Ať to dopadne jakkoli, má smysl se zaměřit na investiční portfolio. Ještě není pozdě na řadu věcí.