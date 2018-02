Na bitcoinu prodělají nejvíce ti, kteří mu věří. Vydělají kryptobandité

„Vítej, milý občane, ve světě neregulovaných retailových financí. Možná jsi příliš mladý, aby sis pamatoval prasknutí internetové bubliny. A možná si ani přesně nepamatuješ, co se dělo v roce 2006. Díky kryptoměnám máš ale nyní jedinečnou příležitost, jak moderním způsobem přijít o všechny své úspory,“ píše na stránkách Bloomberg známý ekonom Noah Smith. A rozebírá, proč na kryptoměnách vydělávají jen „kryptocynici“.



Propad na trzích s bitcoinem a dalšími kryptoměnami vymazal papírové bohatství ve výši více než 400 miliard dolarů. Pokud někdo tato aktiva držel hodně dlouhou dobu, čisté ztráty neutrpěl, protože cena bitcoinu je nyní zhruba na úrovni z listopadu. Pokud jej ale někdo nakoupil v prosinci či lednu, vývoj na trhu už pocítil značně bolestivě. A mezi takové lidi bude patřit i hodně běžných lidí, kteří si mysleli, že kryptosvět je tím pravým místem na zbohatnutí.





Washington Post před několika dny popisoval příběhy několika takových lidí. Patřili mezi ně ti, kteří snili o tom, že nákup kryptoměn je dostane z dluhové pasti, nebo že jim pomůže uspořit si něco na důchod . Možná to vše neskončí tragédií, protože cena bitcoinu a dalších kryptoměn se může zase vydat nahoru. Pokud ale vlády budou utahovat regulaci tohoto trhu, nebo se objeví vážná vada blockchainových technologií, žádný obrat nahoru už přijít nemusí a vše skončí pro investory špatně.Smith hodnotí bitcoin jako „digitální zlato“, které nemá valné využití jako skutečná měna, ale jeho hodnota pramení z víry, že zafunguje jako pojistka proti kolapsu moderního bankovního systému a státu. Jako první bitcoin kupovali ti, kteří v takový kolaps skutečně věří. Po nich se přidali další, kteří takovou víru nemají, ale věří v to, že těch prvních je velké množství. „Takový proces ukazuje, jak vznikají bubliny,“ píše ekonom. A odkazuje na práci Josepha Zeiry, který již před internetovou bublinou hovořil o jednoduchém mechanismu nafukování a praskání bublin: Klíčovým parametrem je v jeho modelu to, kolik je podle investorů ve světě lidí, kteří se ještě mohou stát kupci daného aktiva.„Bubliny jsou jevem odrážejícím predátorské chování. Jde o přirozený a legální ekvivalent Ponzi schémat, který se rozjede pokaždé, když se objeví nějaké nové investiční aktivum a je zlegalizováno obchodování s ním. Bublina vytvoří a pak zničí papírové bohatství, ale také přerozdělí reálnou kupní sílu od těch, kteří koupili pozdě, k těm, kteří kupovali brzy. Ti, kteří v budoucnost daného aktiva skutečně věří, jej obvykle drží až do chvíle, kdy se vše zhroutí. Vydělají tak bandité a bezohlední spekulanti, kteří lépe odhadli, kolik potenciálních investorů na trhu ještě zbývá,“ uzavírá Smith.Zdroj: Bloomberg