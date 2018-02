Když o poklesu akciových trhů promluví CNBC a Trump, tak konec poklesu je na dohled

Dva obrázky ke korekci na akciových trzích. První připomíná, že pokles akciových indexů o pět a více procent je relativně běžnou záležitostí. Od roku 2009 bylo takových korekcí přes dvacet. A přesto akcie dlouhodobě rostou. I když vezmeme do úvahy finanční krizi v roce 2008/2009, tak akcie jsou nyní o 70 procent výše, než byly v roce 2007.

Rare double - CNBC special report and a negative Trump Tweet

A druhý obrázek vtipně připomíná, že někteří mají nechtěný talent upozornit na to, že se blíží pozitivní obrat: Když CNBC měla speciální pořad o tržní krizi nebo Donald Trump tweetoval negativně o trzích, tak to bylo těsně předtím, než akcie znovu začaly růst. Tentokrát už oba tento kontrariánský signál vyslali do světa.

David Navrátil

