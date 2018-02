Dobrá výsledková sezóna by mohla pomoci akciovým trhům ke vzchopení (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Rozhodnutí o prodeji bulharských aktiv ČEZ se oddaluje.

Futures na EuroStoxx 50 ukazují na vzestup akcií na počátku dnešní seance.

Dnešek toho z pohledu makroekonomických údajů moc nenabídne. Týden ale jinak bude na nová data vcelku bohatý. Za důležité indikátory můžeme považovat americké maloobchodní tržby, spotřebitelské ceny, průmyslovou výrobu či některé předstihové ukazatele aktivity či důvěry. V Evropě si v průběhu týdne zaslouží pozornost zejména HDP za čtvrtý kvartál v jednotlivých evropských ekonomikách a EMU jako celek a průmyslová výroba.

Výsledková sezóna je zhruba ve své polovině. Nejzajímavější společností, která dnes reportuje svoje hospodářské výsledky, je nizozemský pivovar Heineken.

Société Générale zvýšila doporučení na Koupit pro akcie britského ropného těžaře BP.

Obchodování na zámořských trzích

Americký index S&P 500 uzavřel velmi neúspěšný týden růstem o 1,5 %. Podařilo se mu tak částečně zkorigovat své hluboké ztráty, když v posledních pěti seancích přišel o více jak 5 %. Jednalo se o nejhorší týden pro americký akciový trh za poslední dva roky. S výjimkou energetických titulů (-0,4 %) k jeho růstu přispěly všechny sektory v čele s informačními technologiemi, které připsaly 2,5 %. Přes dvě procenta posílili ještě realitní developeři a utility.

Asijské trhy otevřely na pozitivní vlně. Daří se prakticky všem trhům. Nejúspěšnějšími akciemi jsou ty čínské, když jejich index CSI 300 vzrostl o 1,4 %. Ostatní burzy rostou do jednoho procenta. Trhy v Japonsku jsou kvůli státnímu svátku zavřené.

Opíjení se z rostoucích trhů s následným vystřízlivěním s těžkou kocovinou v posledních dnech je snad již za námi. Trhy by se tak mohly probudit do nového týdne již s čistou hlavou a investoři by mohli začít postupně využívat nízké ceny akcií k opětovným nákupům. Tomu by měla přispět i probíhající výsledková sezóna, která byla kvůli globálním výprodejům opomíjená, ale která prozatím přináší lepší hospodářské výsledky v USA i v Evropě oproti původním očekáváním. Pozitivně můžeme hodnotit i od začátku roku zveřejněné makroekonomické ukazatele, které by tak měly být dobrým základem pro další ziskovost firem.

ČEZ

Prodej bulharských aktiv nabírá zpoždění. Dozorčí rada ČEZ měla na konci ledna transakci za více než 8 mld. CZK schválit, nicméně si vyžádala tři posudky ceny prodeje. K dispozici má nyní pouze dva. Zároveň chce detailněji prověřit, zda ve výběrovém řízení bylo přistupováno ke všem zájemcům férově. Z podkladů, které měla rada k dispozici, vyplývá, že kupujícím má být bulharská společnost Inercom Bulgaria EAD. A i zde visí několik otázek týkajících se zdrojů financování obchodu. Až 4,5 mld. CZK mají na transakci poskytnout dvě firmy, u nichž není zřejmé majetkové pozadí.

Zpráva je určitým negativním signálem, přesto si však nemyslíme, že by měla mít aktuálně zásadní dopad na cenu akcií.