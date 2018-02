Fitch potvrdila rating ČR na stupni A+, výhled zůstává pozitivní

Mezinárodní ratingová agentura Fitch Ratings potvrdila hodnocení úvěrové spolehlivosti České republiky na stupni A+. Výhled ratingu zůstává pozitivní, což signalizuje, že Fitch by v dohledné době mohla přikročit ke zlepšení úvěrového hodnocení.



Agentura poukázala na dobrý stav vládních financí i bankovního systému v České republice. Upozornila, že ke zlepšení ratingu by mohl vést například pokračující pokles poměru vládního dluhu k hrubému domácímu produktu (HDP), který podle jejího odhadu na konci loňského roku činil 35,1 procenta.



Fitch odhaduje, že reálný HDP České republiky se v loňském roce zvýšil o 4,3 procenta, zejména díky spotřebě domácností podporované stoupajícími disponibilními příjmy. V letošním roce očekává agentura zvolnění růstu HDP na 3,5 procenta a napřesrok počítá s dalším zpomalením, a to na 2,9 procenta.





Úvěrový rating je důležitý pro investory, protože jim ukazuje, jaká je pravděpodobnost řádného splácení půjček . Čím je rating vyšší, tím lépe je dlužník vnímán v očích věřitelů a je pravděpodobnější, že si bude schopen zajistit nižší úrok.