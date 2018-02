Dejte pozor na náledí a namrzající déšť, varují meteorologové

Během následujícího týdne se jen velmi mírně oteplí, teplota se do víkendu vyšplhá k 6 °C, v noci ale může při malé oblačnosti klesat až k - 9 °C. Meteorologové kvůli teplotním výkyvům varují před namrzajícím deštěm a náledím.

Na většině našeho území by mělo být během pondělí zataženo až oblačno, v severozápadní polovině Čech může být přechodně až polojasno, uvádí Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Zejména na jihu a východě se mohou během dne objevovat sněhové přeháňky, v nižších polohách se pak bude objevovat déšť se sněhem.

Meteorologové varují před možnou tvorbou náledí, řidiči by si tak měli zejména po ránu dávat na silnicích pozor. Teploty se budou přes den pohybovat kolem 0 až 4 °C, v noci ale poklesnou k -1 až -5 °C, při malé oblačnosti by mohlo být -7 °C.

Ani úterý nepřinese výraznou změnu, teploty přes den vystoupají k -1 až 3 °C, zejména na východě republiky by mělo podle ČHMÚ občasně sněžit, v Čechách by mělo být naopak polojasno.

Ještě ve středu by měla nad větší částí naší republiky panovat zatažená obloha, k večeru by se ale mělo od západu začít vyjasňovat. Teploty v noci klesnou k -2 až -6 °C, při snížené oblačnosti by mohlo být dokonce - 9°C, přes den pak vystoupají k -1 až 3 °C.

Jasná obloha ale vydrží jen do čtvrtka, kdy se začne během dne od západu zatahovat. Oblačnost s sebou do Čech podle ČHMÚ přinese sníh, který bude v polohách pod 800 metrů přecházet v déšť se sněhem, který může namrzat. Teploty se budou přes den pohybovat mezi 0 až 4 °C.

Na namrzající déšť by si měli lidé dávat pozor i v pátek ráno, během dne by ale mělo srážek i oblačnosti ubývat. Noční teploty se budou pohybovat kolem nuly, přes den pak vystoupají k 2 až 6 °C.