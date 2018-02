Farmabyznys v roce 2018: Velcí hráči v nejistotě

Sanofi by se mohla letos vrátit k růstu. GSK vyplatí dividendu, ale letošní rok vyhlíží s nejistotou. Teva počítá s poklesem tržeb.

Francouzská farmaceutická skupina Sanofi má v plánu se zbavit svého evropského byznysu s generickými léky. Prodat by ho mohla ve třetím čtvrtletí tohoto roku. Kromě toho počítá s tím, že by se letos mohla vrátit k růstu svých tržeb. U příležitosti oznámení hospodářských výsledků za rok 2017 vedení společnosti uvedlo, že se seznam potenciálních kupců zúžil. Za svou evropskou divizi pro výrobu generik by mohla inkasovat až dvě miliardy eur (přes 50 miliard korun).

Sanofi obrací trend

Do pomyslného finále v konkursu na majitele generického byznysu Sanofi měly postoupit investiční společnosti Advent International, BC Partners, Carlyle Group a konsorcium složené z Blackstone Group a Nordic Capital. List Financial Times také s odkazem na zdroj blízký vedení Sanofi hovoří o nejméně jedné farmaceutické společnosti.

Sanofi však nebude jen prodávat. Už dříve oznámila akvizici dvou biotechnologických firem: Bioverativ a Ablynx. Za obě dohromady utratí přes 15 miliard dolarů (přes 300 miliard korun). Od nákupu si slibuje obrat ve vývoji tržeb celé skupiny. „Po tříletém období, kdy jsme přeskupili síly, jsme opět připraveni nastartovat v letošním roce růst,“ uvedl Olivier Brandicourt, generální ředitel Sanofi.

Že se finanční situace Sanofi zlepšuje, naznačilo poslední čtvrtletí loňského roku. Čistý zisk sice meziročně klesl o necelých 11 procent, celkové však tržby zamířily o více než 4 procenta vzhůru. Nejvíce táhly francouzskou skupinu dolů její divize pro výrobu léků na diabetes a kardiovaskulární choroby. Zde tržby klesly o téměř pětinu.

Na hospodaření Sanofi se také podepsal skandál s vakcínou proti horečce dengue Dengvaxia, která měla stát za několika úmrtími na Filipínách. Brandicourt je však přesvědčen, že lék je v pořádku a že „neexistuje o souvislosti vakcíny a úmrtími žádný důkaz.“

GlaxoSmithKline vyplatí dividendu

Britská farmaceutická skupina GlaxoSmithKline má o něco příjemnější starosti. Mohla například potěšit své investory příslibem vyplacení dividendy. Přitom ještě loni v říjnu generální ředitelka Emma Walmsleyová tvrdila, že by „bylo nezodpovědné“, pokud by společnost vyplácela dividendy v takové výši jako v minulosti. Majitel každé akcie GSK si tak i letos přijde na 80 pencí (necelých 23 korun).

Celoroční výsledky společnosti za minulý rok naznačují, že výplata dividendy nebude mít nějaký vážný dopad na finanční stabilitu GSK. Farmaceutická skupina totiž oznámila tržby ve výši 30,2 miliardy liber (862 miliard korun), což představuje meziroční nárůst o 8 procent. Zisk na jednu akcii dosáhl 1,12 libry (32 korun), tedy o 11 procent více než v roce 2016. Na příznivé zprávy akcie GSK zareagovaly dvouprocentním posílením.

Skupina však letošní rok vyhlíží s určitou nejistotou. Znervózňuje ji zejména konkurence vůči své vlajkové lodi Advair, kterým ses léčí astma. GSK si loni připsala několik vítězství nad společnostmi, které se snažily na trh uvést generika. Nicméně stále není úplně jasné, kdy bude moci být Advair napodobován. Pokud si lék udrží patentovou ochranu po celý rok, GSK počítá s nárůstem tržeb mezi 4 a 7 procenty. Existuje však možnost, že se na trhu objeví generika už v polovině rok. V tom případě by britská farmaceutická společnost mohla zaznamenat ve svých prodejích stagnaci, v horším případě tříprocentní pokles.

„Jsme přesvědčeni, že s tím, jak se nám daří uvádět na trh nové léky a zvyšovat efektivitu našeho provozu, jsme schopni dosáhnout solidního jednociferného růstu,“ řekla listu Financial Times Walmsleyová. Připomněla zároveň, že prioritou společnosti zůstává posilování farmaceutického byznysu zejména v oblasti léků na choroby respiračního ústrojí, HIV či onkologických onemocnění.

Otazníky nad Tevou

Izraelská Teva, největší globální výrobce generických léků, očekává, že by její letošní tržby mohly propadnout o necelou pětinu. Zhruba polovina tohoto poklesu by mohla být způsobena konkurencí k jejímu nejprodávanějšímu léku Copaxone. Prodeje produktu na léčbu roztroušené sklerózy v loňském posledním čtvrtletí propadly zhruba o dvacet procent. Nejvíce v této oblasti Tevu ohrožuje americký Mylan, který získal téměř 15 procent této části trhu.

Copaxone však není jediným výrobkem Tevy, který bude čelit konkurenci. Ve druhé polovině letošního roku totiž začne být vyvíjen větší tlak na ceny léků v USA i v Evropě, což se dotkne inhalátoru Pro Air, který používají astmatici.

Kromě toho čeká Tevu rozsáhlá restrukturalizace, která bude mimo jiné spojená se razantním snižováním nákladů. Už dříve Teva oznámila, že chce do konce příštího roku propustit až 14 tisíc zaměstnanců. Jde o reakci na propad zisku, který se v posledním čtvrtletí loňského roku snížil o třetinu. „Výsledky byly očekávané a odpovídají tlaku, kterému náš byznys čelí přinejmenším od roku 2015,“ řekl listu Financial Times Kare Schultz, generální ředitel Tevy, který do funkce nastoupil teprve v listopadu. Akcie Tevy v reakci propadly o více než sedm procent.

Tevu ale netíží pouze horšící se hospodářské výsledky. Dolů ji táhne obrovský dluh, který vznikl nákupem generického byznysu od irské farmaceutické společnosti Allergan v roce 2016. Hodnota transakce tehdy přesáhla hranici 40 miliard dolarů (přes 800 miliard korun). Teva v posledním kvartále loňského roku splatila 2,2 miliardy (zhruba 45 miliard korun).

