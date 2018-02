Jak začít investovat a mít jistotu, že hned neprodělám?

Stále více začínajících investorů se zajímá o akcie, ETF a další přímé investice. Patria Finance připravila jedinečnou akci, jak na burzy vstoupit s jistotou a bez obav.

Česká ekonomika jede na plný plyn. Centrální banka v únoru znovu zvýšila úrokové sazby. Lidé to cítí na straně úvěrů, vidí zdražovat hypotéky i ostatní půjčky. Na běžných účtech, vkladech, spořeních ale ke zlepšení nedochází a zřejmě ještě po delší dobu nedojde, což potvrzuje i čerstvá prognóza centrální banky. Stále více lidí si tak pokládá otázku: Jak a kde dosáhnu zhodnocení svých peněz alespoň o tolik, aby z nich neukrajovala inflace, v lepším případě zajímavě vydělám na přání svá, svých dětí a blízkých? Ale zároveň: Kde se nespálím a o své peníze nepřijdu?

Stále více začínajících investorů se odvažuje vykročit z investiční přeopatrnosti, typické pro střední Evropu. Místo tradičního „uložím do banky“ přicházejí na chuť investicím na trzích. S prvními kroky na trzích se ale logicky pojí neznámé a obavy a nejen proto je potřeba vybrat spolehlivého partnera. Obchodník s cennými papíry Patria Finance jako tuzemský lídr v retailovém investování se podpoře začínajících i zkušených investorů věnuje dlouhodobě a rozsáhle. Doprovází první kroky a rozhodnutí na trzích, umí nabídnout opravdu individuální péči a rady na míru. Dobře pochopitelnou, zabezpečenou a vyspělou platformou umožňuje obchodování přes internet i moderní mobilní aplikaci. Nadto, a to je pro začínající investory důležité, zdarma nabízí cílené vzdělávání, profesionální rady a investiční tipy vlastního týmu analytiků. Na českém trhu zcela jedinečné, rychlé, srozumitelně podané a dlouhodobě respektované je zpravodajství a komentáře ze světa trhů, investic a ekonomiky portálu Patria.cz.

To vše teď Patria Finance spojuje a přichází s jedinečnou nabídkou: začínajícím investorům Patria Finance zaplatí případnou ztrátu z nepovedených úvodních obchodů na trzích a profesionální analýzy a zpravodajství k tomu nabízí zdarma. Zajímají vás podrobnosti?

Obchodník Patria Finance, za kterým stojí silná skupina ČSOB, všem investorům, kteří se stanou klienty od 9. února do konce března letošního roku, nabízí jistotu v podobě úhrady případných ztrát z úvodních obchodů na trzích a to až do velkorysého limitu 5 tisíc korun. Začít na burze lze přitom i s málem. Akce se vztahuje na libovolné obchody, realizované na pražské burze a trzích v Evropě i Spojených státech. Veškeré podrobnosti k nabídce naleznete na www.patria-direct.cz/garance.

K JISTOTĚ Patria zdarma přidá přístup k datům z finančních trhů v podobě indexů, vývoje cen a analýzy desetitisíců akcií, ETF, měn, komodit a dalších instrumentů. Na investičním serveru Patria.cz v rámci této exkluzívní nabídky zpřístupní články a komentáře serveru Patria.cz i analýzy a investiční tipy a doporučení analytiků Patria Finance.

Dění na akciových trzích v únoru naplnilo titulky i obecněji zaměřených novin a zpravodajských serverů, které vývoj na nich nesledují pravidelně. Po mnoha měsících růstu na nová a nová historická maxima trhy prošly poklesem, který ceny v řadě případů dostal na úrovně, zajímavé k nákupu. Analytici Patria Finance pro klienty Patrie sestavují a neustále aktualizují investiční tipy, které stojí na dlouhodobé a stabilní perspektivě růstu a znamenají výnos navíc, obvykle v podobě atraktivní dividendy. Tyto investiční tipy dokáží přinést hodně zajímavé zisky, u těch nejlepších v řádu vysokých desítek procent. A to v situaci, kdy jsou trhy na svých maximech i v momentě, kdy jsou více rozkolísány. Právě o to zajímavější jsou nyní, když světové trhy i pražská burza z dosažených maxim „cukly“. Zkuste začít obchodovat s JISTOTOU - s Patrií.

Právě teď k tomu máte jedinečně atraktivní příležitost! Veškeré podobnosti k nabídce Patrie naleznete na www.patria-direct.cz/garance.