Může Čína nakonec prohrát ekonomický závod s Indií?

Ekonomové banky Natixis poukazují na to, že indická populace se blíží velikosti populace čínské. Navíc se očekává, že někdy kolem roku 2022 se již dostane nad ni. A na rozdíl od čínské populace bude i nadále prudce růst. Je možné, že by se tato dynamika nakonec projevila i v tom, že indický produkt převýší ten čínský a Indie se stane nejvýznamnější ekonomikou světa?



První z následujících dvou grafů ukazuje historický a očekávaný vývoj populací obou zemí. Čína se již blíží svému vrcholu, zatímco u Indie se očekává další prudký růst. Z druhého grafu je ovšem zřejmé, že ekonomická aktivita obou zemí se k sobě nepřibližuje, naopak se stále prohlubuje mezera mezi čínským a indickým produktem:



Natixis tvrdí, že pokud má Indie těžit ze své demografické výhody a uzavírat ekonomickou mezeru, musí v první řadě zvýšit zaměstnanost – počet lidí v produktivním věku, kteří mají pracovní místo. Zaměstnanost je totiž v Indii mnohem nižší než v Číně a to samé platí o její produktivitě.





Indickou produktivitu táhne dolů nízká vzdělanost pracovní síly, nízké investice a výše produktivního kapitálu, který je navíc zastaralý. V Číně je navíc rozvinutější systém veřejné infrastruktury. Indie má tudíž řadu strukturálních handicapů, které doposud bránily snižování náskoku, který má Čína i přesto, že Indii hraje do karet demografický vývoj. A jak poukazuje Natixis, Indie má ještě jednu „kouli na noze“ své ekonomiky , a tou jsou opakující se krize.Indie totiž trpí velmi nízkou mírou úspor, která se projevuje chronickými vnějšími deficity. Její ekonomika tak závisí na toku zahraničního kapitálu, který ovšem může být značně vrtkavý, a pokud do země přestane proudit, povede to k prudkému oslabení kurzu domácí měny. Pokud má tedy Indie dohánět Čínu i na poli ekonomické výkonnosti, musí vedle zvýšení zaměstnanosti a produktivity zvýšit i míru svých úspor, a tím omezit závislost na vrtkavém toku zahraničního kapitálu.Zdroj: Natixis