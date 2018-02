Víkendář: Čína dotahuje kontrolu nad obyvatelstvem do těžko představitelného extrému

Představte si společnost, kde vláda hodnotí občany podle jejich důvěryhodnosti. Jejich hodnocení s nimi jde všude, kam se pohnou, ovlivňuje jejich přístup na internet či třeba možnost cestovat do zahraničí. Pokud například na internet napíšete něco, co se vládě nelíbí, strhne vám body. Využívá k tomu obrovský aparát a spolupráci se soukromým sektorem a její aktivity se neomezují pouze na digitální svět. Taková společnost může vypadat jako fikce, jak ale poukazuje Anna Mitchell a Larry Diamond na stránkách The Atlantic, Čína se jí rychle blíží.



Čína se podle novinářů rychlými kroky pohybuje směrem k využívání rozsáhlého systému, který sleduje i pohyb lidí na ulicích a jejich chování. Tento systém dovede díky složitým algoritmům rozeznat tváře lidí a jeho cílem by měl být monitoring celé společnosti a snížení kriminality a hrozby terorismu. Obavy o veřejnou bezpečnost ale mohou maskovat i jiné plány v zemi, kde jsou občanská práva značně omezena již nyní.





Čína kvůli zvýšení bezpečnosti původně plánovala vytvoření systému, který by umožnil rychlý a jednoduchý přístup k záznamům o jednotlivých občanech na místní i celonárodní úrovni. Jenže implementace tohoto systému v praxi skončila u zákazu přístupu na zahraniční internetové stránky, jako jsou Google, Facebook či The New York Times. Podle Freedom House je tak Čína zemí s nejhorší úrovní internetové svobody na světě. A nyní se komunistická strana rozhodla vybudovat popsaný systém shromažďování dat o občanech, o kterém snila již celá desetiletí.Sledování toho, jak se lidé v Číně chovají a co dělají, má v zemi dlouhou tradici, nový systém ale vše posune na další úroveň. Budou v něm konsolidována data ze soukromých firem, vládních agentur a institucí a výstupem bude bodové hodnocení. Něco podobného už používá společnost Alibaba , která podle svých slov boduje své uživatele pouze na základě jejich finanční historie a dluhové disciplíny. Řada uživatelů jejích sociálních sítí se svým bodovým hodnocením chlubí a možná tak nakonec vše dospěje do stavu, kdy se lidé budou chlubit i tím, jaké je hodnocení jejich důvěryhodnosti vládou.Podle některých názorů bude v systému hodnocení hrát roli i to, jak se chovají známí a příbuzní hodnocených lidí. Jejich protivládní aktivity tak budou snižovat počet bodů i u jejich známých a tím bude systém tlačit na společenskou izolaci disidentů a lidí vystupujících proti režimu. Jeden z nejmenovaných internetových odborníků to komentuje tak, že Čína „selektuje populaci tak, aby se zbavila kritického a nezávislého myšlení“. Významnou otázkou je také to, nakolik budou s vládou v celém systému spolupracovat soukromé společnosti jako Alibaba či Tencent.Jak bylo uvedeno, oficiálním cílem celého plánu je snížení kriminality a hrozby terorismu. V praxi ale bude ohroženo soukromí a svoboda lidí. Již nyní například místní úřady v některých provinciích zveřejňují jména chodců, kteří při přecházení silnice porušili dopravní předpisy. Někdy je dokonce udávají jejich zaměstnavatelům. Jak pak budou trestáni ti, kteří budou například sepisovat petice či šířit vůči vládě kritické letáky. Vláda už nyní ve jménu společenské stability sleduje chytré mobilní telefony a rozsáhlý systém kamer instalovaný v rámci nového plánu posune její schopnost sledovat lidi ještě dále.Zdroj: The Atlantic