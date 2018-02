Z Ústavy je trhací kalendář, soptí politici kvůli volné ruce pro Babiše

Rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana neomezit Andreji Babišovi čas pro vyjednávání o další vládě, vyvolalo mezi politiky velký rozruch. Miloš Zeman navíc odvolal svou avizovanou podmínku, že bude chtít po Andreji Babišovi 101 zaručených hlasů ve sněmovně. Opozice teď poukazuje na to, že Miloš Zeman neustále mění svá stanoviska a dokonce se mluví i o tom, že jeho rozhodování jsou na hranici ústavy.

Andrej Babiš se ve čtvrtek objednal na schůzku do Lán a Miloš Zeman pro něj přichystal překvapení. Babiš se od něj dozvěděl, že prezident po něm nebude požadovat 101 podpisů a také mu nechá čas na to, aby si podporu pro novou vládu vyjednal. Do té doby může vládnout Babišova současná vláda v demisi.

Opozici to nastartovalo a padají i ostrá slova. "To je dělání si z Ústavy trhací kalendář. To prostě znamená, že vláda v demisi může vládnout neomezeně dlouho a takhle ten smysl Ústavy není," nesouhlasí Miroslav Kalousek, předseda poslaneckého klubu TOP 09.

Rozhodnutí prezidenta kritizuje také místopředseda ODS Martin Kupka. "Prezident a pan premiér tím vlastně říkají, že se nic neděje a že může vláda bez důvěry vládnout poměrně dlouho a hlavně bez té vůle si zajistit opravdu většinovou podporu v Poslanecké sněmovně," řekl Kupka.

Další strany poukazují na to, že prezident své názory mění častěji, než by měl. "Přijde mi to jako větrník, prostě jednou tak, jednou onak," řekl předseda Pirátů Ivan Bartoš. "Odvolávám, co jsem odvolal. Slibuji, co jsem slíbil. To je řeč pana prezidenta. Přiznám se, že tomu nerozumím," dodal předseda hnutí STAN Petr Gazdík.