Perly týdne: Usínání akciového býka, skrytá tvář Tesly a ČR Švýcarskem

Budíček medvědů. Uspání býka. Chudoba nehrozí. Nejziskovější těžaři. Skrytá tvář Tesly. Roboti už jdou. Česko Švýcarskem? Přinášíme pravidelné Perly týdne.

Trhy, ekonomika, politika – medvědi, býci a chudoba



Budíček medvědů: Z fundamentálního hlediska možného probuzení medvědů je na akciovém trhu nejdůležitější pravděpodobnost příchodu recese. Pokud bychom se měli řídit průzkumem mezi ekonomy, jehož výsledky jsou shrnuty v následujícím grafu, mohou být trhy stále v relativním klidu. Pravděpodobnost recese je stále velmi nízká. Pohybuje se na úrovních podobných roku 2017 a níže než v roce 2016:



Uspání býka: To, že se nevzbudí medvědi, ovšem neznamená, že býk bude pádit dál. Možná se ke spánku uloží i on. Pokud výše uvedený graf vybízí k optimismu, další obrázek je jedním z největších favoritů skeptiků. Popisuje vývoj a aktuální hodnoty cyklicky upraveného poměru cen a zisků na akcii, takzvaného Shillerovo PE, či CAPE. To se ani po pádu z výšin internetové bubliny nevrátilo na předchozí standard, a i když rok 2007 a 2008 přinesl další korekci, následné období jej pozdvihlo opět do mimořádně vysokých hodnot. Proti používání CAPE zaznívá řada argumentů, včetně vlivu změn v účetních standardech. Nicméně na klidu vývoj, a to zejména v roce 2017, nepřidá:





Chudoba ale zatím nehrozí: Před několika týdny jsme ukazovali pro nás velmi příznivé srovnání nezaměstnanosti v jednotlivých členských zemích EU. Podobným jazykem hovoří i čerstvý graf z díly Eurostatu. Ten porovnává podíly lidí, kteří jsou v jednotlivých zemích (jejich velkých a menších městech a na venkově) ohroženi chudobou a vyloučením ze společnosti. Co se velkých měst týče, je na tom lépe než my pouze Slovensko, které ale strčíme do kapsy, co se týče ohrožení lidí žijících na venkově a menších městech. Na druhém konci spektra se pak pohybují země jako Řecko, Bulharsko a Itálie, kde je ohrožena třetina, a více, populace:



Byznys – nečekaní ziskoví přeborníci a skrytá tvář Tesly



Nejziskovější těžaři: Rio Tinto před několika dny ohlásilo čerstvé čtvrtletní výsledky a Bloomberg Gadfly poukazuje na to, že s čistým ziskem ve výši 8,76 miliard dolarů má tato společnost k dispozici více finančních zdrojů, než konkurenti jako Glencore či BHP Billiton Akcionáři mají podle Bloombergu jasno v tom, co by firma měla s miliardami dolarů učinit – vyplatit je. Společnosti jako Rio Tinto, BHP a Vale přitom dosahují EBITDA marže pohybující se kolem 40 % a na celém světě je jen asi 60 podobně velkých gigantů, kteří se mohou chlubit podobnou ziskovostí. Výrobci luxusního zboží jako LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, Kering či Cie Financiere Richemont jsou přitom jen výjimečně schopni pokořit 30 % hranici EBITDA marže.



Mimořádná ziskovost těžebních společností na úrovni EBITDA marže je zřejmá z následujícího grafu:



U oněch 60 firem dosahuje medián poměru investic k tržbám 15 %. Těžební společnosti ale investují jen asi 13 % tržeb. Z krátkodobého pohledu jim tato strategie dojné kravky hraje do karet, protože se dříve či později projeví převisem poptávky nad nabídkou a rostoucími cenami komodit. Jenže podle Bloombergu se na konec nějaká firma rozhodne zvýšit svůj podíl na trhu. S ohledem na sílu rozvahy a tlaky akcionářů by to mohlo být právě Rio Tinto. Ale jeho vedení zatím projektuje růst CapExu na pouhých 5,5 miliard dolarů v roce letošním a na 6 miliard dolarů v letech 2019 a 2020. Boj o podíl na trhu tedy zatím nepřichází. Šetří se pro akcionáře.



Skrytá tvář Tesly: Bloomberg Gadfly si tento týden všímá i toho, že Tesla je sice schopná vystřelit své auto do vesmíru, ale výroba Modelu 3 stále vázne. Výsledky společnosti jsou navíc stále rozhodujícím způsobem ovlivněny málo známým faktorem nazývaným ZEV kredity. Kalifornie a několik dalších amerických států totiž požadují, aby část produkce automobilek měla nulové emise. Pokud výrobci tuto kvótu nenaplní, mohou nakoupit potřebné kredity od těch, kteří jich mají nadbytek. Tesla patří do druhé kategorie a prodej těchto kreditů výrazně přispívá k její ziskovosti. Následující graf ukazuje žlutými body výši zisků na akcii (EPS) vykázaných Teslou v daném období, červeně jsou vyznačeny odhady EPS očištěné od vlivu prodeje ZEV kreditů:





Za pozornost stojí zejména třetí čtvrtletí roku 2016, kdy Elon Musk chtěl ukázat kritikům Tesly, jakých finančních výsledků je schopna dosáhnout. Právě v tomto čtvrtletí společnost prodala kredity v celkové hodnotě 139 milionů dolarů. EPS se tak posunuly ze záporu do dosud nevídaných vysokých černých čísel.



U nás doma – ČR Švýcarskem plným robotů a elektromobilů



Česko Švýcarskem: Novinky.cz tento týden píší, že „Česko se stává průmyslovým Švýcarskem Evropy“. K takovému závěru totiž došel italský týdeník Panorama, který je součástí mediálního holdingu Mediaset rodiny expremiéra Silvia Berlusconiho. Článek přináší statistické údaje, jako je růst našeho produktu ve výši 4,5 %, výše státního dluhu pod 40 % HDP, či nejnižší nezaměstnanost v EU. K tomu je zmíněno, že ČR je evropskou zemí s nejvyšším procentem lidí zaměstnaných v průmyslu (v poměru k celkové populaci), vyrábí tu tři automobilky a BMW nedaleko bavorských hranic připravuje okruh na testování vozidel bez řidiče. Článek ale zmiňuje i negativní postoj většiny Čechů vůči Evropské unii, který tu panuje i přesto, že „EU zemi přináší nepopiratelné hospodářské výhody“. K negativům řadí přílišnou závislost na Německu, velkou váhu automobilového a kovodělného průmyslu v celé ekonomice a nyní i nedostatek pracovních sil.



Tah na elektrickou bránu pokračuje: Na ihned.cz jsme se tento týden mohli dočíst, že „stát chce dát stovky milionů korun do rozvoje elektroaut“. Do pěti let by proto mělo po celé zemi vyrůst až 800 dobíjecích stanic. Největší potenciál pro jejich výstavbu je v Praze - podle energetických společností tam může během několika let vzniknout několik set dobíjecích stanic. Dosud je v Česku registrováno jen asi 1 500 elektromobilů z celkového množství zhruba 5,6 milionu osobních aut. Jedním z hlavních důvodů je právě chybějící síť dobíjecích stanic - po celé zemi je jich dnes jen okolo tří set, zatímco počet klasických čerpacích stanic se blíží čtyřem tisícům. Ministerstvo dopravy tak koncem ledna spustilo první dotační výzvu v rámci Operačního programu Doprava. Na jejím základě na výstavbu dobíjecích stanic poskytne až 100 milionů korun.



Klíčovou roli v rozvoji elektromobility budou podle ihned.cz hrát především firmy a jejich nákupy vozů. Právě ty jsou v Česku největším odběratelem nových aut od tuzemských výrobců. Pozitivní zprávou podle energetických společností je, že zájem ze strany firem o elektromobily a výstavbu dobíjecích stanic roste. Rostoucí zájem o stanice pro elektromobily potvrzuje i Skupina ČEZ, která provozuje nejrozsáhlejší síť veřejných dobíjecích stanic v Česku (aktuálně 94).



Roboti už jdou: Na ihned.cz jsme tento týden také zjistili, že „Česko je v automatizaci oproti Západu mírně napřed“. V článku zaměřeném na robotizaci je například zmíněno, že on-line prodejce potravin Rohlik.cz využívá umělou inteligenci k rozpoznávání faktur a jejich následnému zanášení do systému, stroje řídí objednávky a rozvoz zboží. Zakladatel firem Slevomat, DameJidlo.cz a Rohlik.cz Tomáš Čupr se domnívá, že do tří až pěti let proběhne masivní automatizace v maloobchodě, od čtení faktur až po dovoz objednávky k zákazníkovi.



Společnost Deloitte na podzim zveřejnila celosvětový průzkum, jak se firmy staví k robotizaci. Podniky si podle něj od automatizace slibují zejména zvýšení produktivity. Podle analýzy se už 53 % respondentů vydalo cestou robotizace a další pětina plánuje její využití v příštích dvou letech. „V českých firmách je procento ještě o něco vyšší. Je to tím, že se nebojí inovovat a ve velkém měřítku mají modernější systémy než západní mateřské koncerny a konkurence“, říká Jan Hejtmánek, který vede oddělení robotizace v Deloittu.