Summary: Počítačoví mágové vykouzlili dobré výsledky

Analytik Patria Finance Ján Hladký komentuje výsledky amerických firem:

Activision Blizzard



Herní vývojářská společnost zaknihovala v předešlém kvartálu tržby ve výši 2,6 mld. USD (+8 % yoy), což je mírně lepší výkon než udával konsensus. Provozní marže se bohužel zúžila z 37,5 % na 36,1 % zásluhou vyšších marketingových a režijních nákladů. Konsensus přitom předpokládal aspoň 38,8 %. Situaci nakonec zachraňovaly nižší daňové náklady a výsledkem je tak čistý zisk na akcii ve výši 0,94 USD (+2 % yoy), čímž se do puntíku naplnily tržní očekávání. Volný cashflow nabobtnal na 1,1 mld. USD (+40 % yoy) překonávajíc tak predikce o cca 10 %.





Z rozpadu na jednotlivé divize je patrné, že tržby táhla především divize Activision . Díky masivnímu úspěchu pokračování akční hry Call of Duty:WWII a vydání online hry Destiny 2 pro PC platformy, dokázal Activision navýšit tržby meziročně o 15 % yoy na 1,3 mld. USD . Musíme však podotknout, že do karet hrála také nízká srovnávací báze, jelikož předešlý díl se u hráčů nesetkal s příliš pozitivní odezvou. Příznivý vývoj zaznamenaly také hry pro mobilní platformy (+20 % yoy). Třetí divize, Blizzard, však v uplynulém roce nepřišla na trh s žádným větším herním titulem, kterým by připoutala hráče ke klávesnicím. Následkem toho poklesly její tržby o 10 % yoy. Průměrný počet aktivních hráčů za měsíc (MAUs) se pro celou společnost udržel na hodnotě 385 mil.V roce 2018 by měly růst tržeb podpořit zejména in-game nákupy (tzn. dokupování dodatečného herního obsahu), pro něž management odhaduje dvouciferný procentuální růst. Tyto produkty se můžou navíc pyšnit mnohem širší marží ve srovnání s tradičním vývojem nových her. Celkové tržby by se pak měly navýšit o 4 %, což je v podstatě v souladu s konsensem trhu. Horší je to s čistým ziskem na akcii, jehož plánovaná hodnota 2,50 USD zaostává za predikcemi trhu o 5 %. Na druhou stranu, management dokázal v roce 2017 svoje plány překonat. Akcie před otevřením trhu nijak výrazněji nereagují a zůstávají na včerejší zavírací ceně.Lídr na trhu grafických karet nepřestává porážet jedno tržní očekávání za druhým. Tržby vyskočily o dalších 30 % yoy na 2,9 mld. USD , přičemž konsensus byl nastaven na 2,7 mld. USD . Hrubou marži se podařilo rozšířit o 190 bps yoy na 62,1 % díky příznivějšímu produktovému mixu. Součtem těchto faktorů je čistý zisk na akcii ve výši 1,72 USD , což je o 50 % více než v předešlém roce a až o 30 % nad odhady trhu.Klíčová divize Gaming, neboli prodej samostatných grafických karet, pokračuje v ostrém tempu. Mezikvartálně se její tržby posunuly vzhůru o 11 % na 1,7 mld. USD . Základ tohoto růstu však pravděpodobně tvoří využívání karet pro těžbu kryptoměn a při jejich padajících cenách je tak otázkou, jak dlouho tento trend vydrží. Z našeho pohledu je proto důležitější vývoj v divizi datových center. Tady se tržby pohnuly vzhůru až o 20 % qoq na 0,6 mld. USD , což je výborný výsledek. Na druhou stranu, segment Automotive, jenž vyrábí grafické karty pro samořídící auta, sklouzl mezikvartálně o 8 % na 130 mil. USD . Na tento segment mnozí vsázejí budoucnost společnosti, nicméně k tomu nás pravděpodobně čeká ještě dlouhá cesta.Mnohé však určitě potěší optimistický výhled na další kvartál. Ten počítá s tržbami v okolí 2,9 mld. USD , přičemž trh předpokládal jen 2,4 mld. USD . Také plánovaná hrubá marže v intervalu 62,5 až 63,5 % je vysoko nad trhem odhadovanými 60 %. Akcie odpovídají na skvělá čísla a ještě lepší výhled 6% posílením.