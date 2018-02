Pesimismus na Západě srazil Prahu do záporu

Pražská burza se po dvou růstových dnech nechala strhnout pesimismem na Západě. Index PX dnes odepsal 1,01 procenta na 1 106,06 bodu. Ve ztrátě je také za celý týden, poznamenaný výplachem na světových akciových trzích a vstupem obou hlavních amerických akciových indexů do pásma korekce. Wall Street je na cestě k nejhoršímu týdennímu výsledku za poslední roky. V případě širšího amerického akciového indexu S&P 500 by tento týden to mohl být nejhorší od roku 2011.

Na pražské burze týden tolik dramatický nebyl. Výsledky v něm ohlásily banky Moneta Money a Komerční banka a také mediální společnost CETV. Jasněji je také kolem odkupu akcií Unipetrolu jeho většinovým vlastníkem, polskou rafinerií PKN Orlen. Ta tento týden oznámila, že po dobrovolné nabídce odkupu akcií Unipetrolu ve firmě překročí 90% podíl, což otevírá cestu k plné kontrole nad firmou.

Médii proběhly také další informace o možném dělení ČEZ. Premiér v demisi Andrej Babiš tento týden řekl, že vláda ve spolupráci s ministerstvem financí a ministerstvem průmyslu a obchodu navrhne tým expertů, který bude s vedením ČEZ hovořit o návrzích na rozdělení firmy. Řádově by měl mít pět až deset lidí.

Dnes táhly burzu dolů především finanční tituly v čele s Erste (-2,82 % na 994,20 Kč) a Komerční bankou (-1,02 % na 925,50 Kč za akcii), ale také likérka Stock (-4,52 % na 80,30 %). V červeném pásmu skončila drtivá většina pražských blue-chips, světlou výjimkou byl ČEZ (+1,17 % na 518,00 Kč) s Unipetrolem (+0,13 % na 377,50 Kč) a Pegas Nonwovens (+2,7 % na 912,00 Kč) poté, co bankovní skupina Erste Bank Group ponechala pro tento titul doporučení držet a cílovou cenu po revizi stanovila na 905 Kč.

Za celý týden index PX odepsal 2,04 procenta. Propadlíkem týden je likérka Stock Spirits, následována pojišťovnou VIG a bankou Moneta Money. Týdenních zisků bylo tentokrát v Praze poskrovnu. Nejvíce se předešlých pět dní vydařilo výrobci netkaných textilií Pegas Nonwovens, dále Unipetrolu a Fortuně.